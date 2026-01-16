為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    廉價殘渣油混充「頂級橄欖油」 堡晟、楓緣3負責人180萬交保

    2026/01/16 15:10 記者劉詠韻／台北報導
    士林地檢署偵辦進口食用油涉假冒案，查獲堡晟興業、楓緣國際公司涉嫌自2024年起，以低價的「橄欖粕油」混充高級「橄欖油」，並冠以「日本一番頂級橄欖油」名義販售給下游廠商。（資料照）

    士林地檢署偵辦進口食用油涉假冒案，查獲堡晟興業、楓緣國際公司涉嫌自2024年起，以低價「橄欖粕油」混充高級「橄欖油」，並冠以「日本一番頂級橄欖油」名義販售給下游廠商，詐取不法利益。士林地檢署昨發動搜索，帶回陳姓負責人等3人，訊後認為涉犯共同詐欺、食安法，諭知最高100萬元交保。

    士林地檢署檢察官蔡景聖指揮保七總隊第三大隊調查發現，堡晟興業有限公司、楓緣國際企業有限公司自2024年起，從國外輸入成本低廉的「橄欖粕油」；所謂橄欖粕油，即為橄欖殘渣提煉油脂。

    昨由保七總隊會同衛福部食藥署、新北市衛生局，持法院核發搜索票，前往新北市2公司辦公室、倉庫及涉案人住處等4處地點進行搜索，並查扣相關進銷貨帳冊及證物，帶回被告陳姓負責人等3人、5證人到案說明。

    檢方訊問後，認為被告3人涉嫌觸犯共同詐欺取財罪、食品安全衛生管理法「假冒食品罪」，考量案情及相關事證雖犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，昨晚分別諭知100萬元、50萬元、30萬元交保，全案仍持續釐清。

