2026看蔣萬安選舉外溢效益 戴錫欽點這兩人是蔣強勁對手

戴錫欽（左）接受黃光芹（右）專訪。（擷取自「品觀點」youtube）

今年就要地方九合一選舉，台北市長蔣萬安除了拚連任外，個人輔選效益能否外溢到外縣市也影響未來爭取大位底氣。國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（16日）喊話，希望蔣萬安行有餘力要到外縣市多拉抬藍營聲勢；他也指出，即便蔣萬安目前聲勢好，但綠營潛在對手行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君都是威脅，要小心應對。

戴錫欽今天接受媒體人黃光芹專訪指出，年底九合一大選要觀察藍綠黨魁鄭麗文、賴清德的輔選效益外，更要特別觀察蔣萬安的外溢效益，因為他在市政表現上亮眼又具高人氣，不僅可輔選北市小雞，更可能外溢到外縣市，行有餘力情況下，希望蔣萬安能多到外縣市，尤其是藍營可能丟失的縣市，或是綠營的大本營南三都，都希望蔣萬安發揮影響力；他也說，這次蔣萬安發揮，不僅是選戰的分野，也對2028年總統大選乃至藍綠下個世代明日之星觀察的重點指標。

黃光芹則說，蔣萬安先前接受媒體專訪喊出「我是台灣人」，在兩岸論述定調，近期也越來越有領頭羊風範，不管在營養午餐免費、無菸城市等都引領議題。戴錫欽說，只要是好的政策，對手陣營即便酸言酸語，最終還是要面對現實，很多綠營縣市也都跟進，民眾只會記得營養午餐免費是蔣萬安帶動，就如同輝達落腳北士科一樣。

戴錫欽說，第一次選舉可以靠魅力、形象等個人特質，但連任就要有政績來背書，議題設定才是導向，市府在過程中難免會犯錯，但他也叮嚀蔣萬安，身為民選首長要一肩扛下，不要拗也不要掩蓋，該檢討就檢討，提出有感的福國利民政策，就足以打動台北市民繼續支持，也更能讓蔣的效果外溢。

戴錫欽也提到2026民進黨台北市長候選人人選，他認為立委王世堅是真的不想選，而目前關稅談判有所進展，鄭麗君與卓榮泰的可能性也越來越高，台北市是民進黨不能放掉的地方，這兩人都有一定知名度，不太有負面形象，是國民黨要小心應對的對象，如卓榮泰可能把過去在政院與藍白互槓的事情移到地方選區訴求；鄭麗文則可能主打關稅談判成功，包裝理性溫文的形象，兩者打法不太一樣。

