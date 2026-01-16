竹市發5千元現領、數位登記差別待遇 議員諷高虹安連當聖誕老公公都不會

新竹市發5千元採數位登記可多100元變差別待遇？議員諷高虹安連當聖誕老公公都不會。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安昨天宣布5千元消費金24日當天實體發現金，但本月30日後採新竹通APP數位登記則可多領100元，此舉原鼓勵市民採數位登記，可享免排隊及多1杯飲料的好康，但竹市7.4萬名65歲以上長輩卻無法享此好康，就連24日參與現金發放的工作人員也採直接入帳，形成不願排隊的市民反可享多100元好康的差別待遇。對此，市議員曾資程與林彥甫都批高虹安連發現金當聖誕老公公都當不好，建議市府應數位登記優先，人工排隊發現金次之。

林彥甫說，7.4萬多名65歲以上的長輩及24日發現金的近3千名工作人員都採直接入帳。但只能拿到5千元，很多市民得知數位登記可加碼多領到100元，都想改數位申請。他認為，24日當天工作人員要搬幾百萬現金到發放站，結果可能排隊領取的人不多，最後再搬上百萬現金回去，承擔雙重風險。再者市民大量湧入數位申請，新竹通APP要負擔更多驗證費。他認為應先開放數位申請，若有3、4成市民先領，就不用浪費這麼多公帑、人力開361個實體站，也不需抱著百萬現金在竹市滿街跑，更不用怕排隊人潮要加碼100元。他建議市府採先數位登記、再實體發現金方式。

市議員曾資程也說，高虹安自詡科技城，這次普發現金，卻回到物資匱乏、排隊領配給的年代。可預見發現金當天會出現大排長龍，身分核對、現金點交等狀況，如此高風險、低效率、又浪費行政成本，搞成勞民傷財的政治秀。他早在議會審查預算時就提醒市府，比照中央普發現金作法，市府卻一意孤行，執意採最易出錯的人工發現金。他諷高虹安連當個「發禮物的聖誕老公公」都搞到人仰馬翻，政策不是用來作秀的，行政更不該拿基層與市民的時間與安全來練功。

