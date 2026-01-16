讚談判代表讓關稅降至15％ 陳方隅批藍白唱衰：不知接下來會講什麼？

台美關稅談判拍板，美國商務部宣布，台灣輸美商品對等關稅稅率降至15%以內。圖為行政院副院長鄭麗君與談判團隊。（資料照）

台美關稅談判拍板，美國商務部宣布，台灣輸美商品對等關稅稅率降至15%以內，東吳大學政治系副教授陳方隅今晨發文表示，台灣拿到幾乎等同和日韓一樣的最惠國待遇，認為應該給我們的外交人員們、談判代表們很多、很多、很多的掌聲。他也批評一堆白藍政客整天唱衰台灣談不到更好的關稅，國民黨主席鄭麗文還說拿到15%「很可憐」，難道比較喜歡像中國一樣拿47%嗎？

陳方隅今晨5點多發文指出，台美正式達成關稅協議，15%，幾乎等同和日韓一樣的最惠國待遇（傳統產業大利多），台灣方面幾乎沒有拿出任何實質的交換，沒有像其他國家一樣大幅開放某些產業，只有半導體產業2500億美元的投資，而這是科技公司們原本就要去投資的部份。台灣方面保證與美國一起搞科學園區，協助美國製造業再次偉大。

陳方隅直言，請大家給我們的外交人員們、談判代表們很多、很多、很多的掌聲。（領銜的是：行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮）在川普這樣不確定性極高、對待盟友毫不客氣的政策之下，台灣幾乎拿到了全世界最好的關稅協議，因為我們現在的科技與經濟實力就是這麼強，然後我們的外交人員們長久以來真的是非常非常努力。

陳方隅也批評，先前一大堆白藍政客斬釘截鐵地說台灣關稅就是32%、整天唱衰台灣就是談不到更好的關稅，現在談到幾乎是與日韓一樣的最惠國待遇了，不知道這些人接下來會講什麼？

陳方隅也諷刺，國民黨主席鄭麗文說台灣拿到15%的關稅「很可憐」，意思是他們比較喜歡像中國一樣拿47%嗎？還是說很堅持要加入中國隊然後一起被美國制裁？

