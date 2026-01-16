「投資換關稅」避免貿易壁壘 吳靜怡：川普反擊中國供應鏈選擇台灣

美台關稅談判拍板，美國商務部宣布，台灣輸美商品對等關稅稅率降至15%以內，媒體人吳靜怡表示，多家外媒指出，這不是台灣的讓步，而是全面升級，台灣正式卡位美國高科技供應鏈核心，換來的不僅是短期經濟紅利，更是未來十年的安全保障。（路透）

美台關稅談判拍板，美國商務部宣布，台灣輸美商品對等關稅稅率降至15%以內，媒體人吳靜怡表示，多家外媒指出，這不是台灣的讓步，而是全面升級，台灣正式卡位美國高科技供應鏈核心，換來的不僅是短期經濟紅利，更是未來十年的安全保障。她也強調，「投資換關稅」的模式，讓台灣避免了更嚴苛的貿易壁壘，232條款的優惠，也讓赴美投資建廠的台灣企業可以排除美國的232國家安全關稅，這也是川普政府針對中國供應鏈依賴的戰略反擊。當晶片成為戰略資產，台灣不再是棋子，而是棋手。

吳靜怡在臉書發文指出，川普選擇了台灣！關稅對齊日韓，台灣僅用2500億投資換到15%關稅！美國總統川普再度展現其「美國優先」的貿易策略，這次卻意外地將台灣拉入核心盟友圈！美台貿易協議正式拍板定案，台灣不僅獲得對等關稅降至15%的優惠，還能避開疊加稅率，並享有特定領域的232條款豁免，這筆交易看似台灣以2500億美元投資換來關稅減讓，但深入剖析，更是台灣半導體產業從地緣風險轉向戰略紅利的關鍵轉折點。

吳靜怡表示，外媒如《金融時報》和路透社指出，這不是台灣的讓步，而是全面升級，台灣正式卡位美國高科技供應鏈核心，換來的不僅是短期經濟紅利，更是未來十年的安全保障。

吳靜怡分析，原本美國對台灣進口商品的互惠關稅高達20%，如今降至15%，並與日韓等盟友對齊，這15%稅率不僅不疊加其他關稅，還涵蓋了廣泛品項，包括仿製藥及其成分、飛機部件和某些自然資源，直接適用零關稅。

吳靜怡說明，根據美國商務部的公告，這是為了鼓勵台灣企業加大對美投資，強化美國本土供應鏈的安全性；台灣方面則承諾由半導體和科技公司直接投資至少2500億美元在美國的晶片、能源和人工智慧生產設施，加上政府提供的2500億美元信貸擔保，這筆「投資換關稅」的模式，讓台灣避免了更嚴苛的貿易壁壘，同時讓美國獲得實質的製造業回流，台灣談判優於日、韓。

吳靜怡強調，更值得一提的是232條款的優惠，美國的232國家安全關稅原本對晶片等關鍵產品課徵25%，但協議明定，只要台灣企業赴美投資建廠，即可排除此稅率！台積電能在美國擴建先進製程工廠而不受額外稅負拖累，這是川普政府針對中國供應鏈依賴的戰略反擊，台灣被選為首要夥伴，堪稱「川普選擇了台灣」的最佳註腳。

吳靜怡也形容，「未來十年晶片成為世界戰略資產，台灣安全，產業賺錢！」讓台灣從「風險資產」轉為「戰略紅利」，晶片已成為國家安全的關鍵資產，台灣不僅避開了潛在的貿易戰火，還換來美國的保護傘，未來十年，當AI和電動車產業爆發，台灣晶片和全球經濟的連結，這不僅是經濟升級，更是地緣安全的保障。這項美台貿易協議，不僅是數字上的勝利，更是台灣外交與經濟的里程碑，2500億美元投資換來的15%關稅優惠、232豁免，以及進入美國核心供應鏈的門票，遠遠超出成本。

吳靜怡在文末直言，國際市場已開始重估台灣資產，半導體股價上漲、投資信心回溫，當晶片成為戰略資產，台灣不再是棋子，而是棋手，這次台美協議，台灣換到的不是一時的關稅優惠，而是未來十年的位置、信任與安全感。

