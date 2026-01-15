美女刺客來了！彰化二選區縣議員女力崛起 被點名新秀表態

彰化縣福興鄉代表粘惠青高顏值，服務又勤快，成為地方備受矚目的新生代。（粘惠青提供）

彰化縣第二選區（鹿港區）縣議員的選情炸裂，現有4席女議員，其中楊妙月、施佩妤都將轉戰鹿港鎮長，國民黨凃淑媚爭取8連霸，無黨郭燕陵挑戰3連霸。被各界看好的女將新秀粘惠青、黃怡雯，粘惠青直接表態「不排斥」，黃怡雯強調，先擴大服務範圍，做好一切準備！

國民黨粘惠青有「小陳妍希」之稱，也是前福興鄉代表粘勝傑的女兒，首次參選就高票當選福興鄉第三選區鄉民代表，由於高顏值、服務勤快，獲得好評，許多人都點名更上一層樓。粘惠青說，確實很多鄉親都在鼓勵她選縣議員，她也不排斥，但目前就是把服務做好，不負所託。

黃怡雯與粘惠青都是福興鄉第三選區鄉代表，黃怡雯家裡經營便當生意，夫家與婆家都沒有從政，她則是因為尋求民代服務的機緣，決定跳出來選舉，首次參選就高票當選。她目前是民眾黨婦女委員會主委，也在東海大學念公共行政研究所，對於各界的期望，黃怡雯說，她已經擴大服務範圍，做好一切準備。

彰化縣第二選區縣議員應選7席，除了楊妙月、施佩妤轉戰鹿港鎮長，還有國民黨黃俊源轉戰福興鄉長，民進黨藍駿宇尋求2連霸，同樣挑戰連任的郭燕陵、凃淑媚與楊竣程也都實力雄厚；而民進黨福興鄉長蔣煙燈、國民黨鹿港鎮長許志宏與無黨的秀水鄉長林英嘉確定轉戰縣議員，加上鹿港鎮景福里長兒子蔡匡威，以及民進黨縣黨部主委特助施喻爭取民進黨提名，讓選情從年初就話題不斷。

彰化縣福興鄉代表粘惠青有「小陳妍希」之稱，被視為美女刺客。（粘惠青提供）

