共軍高層清洗 學者：主要動機在剷除影響力

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲今天在一場論壇上表示，共軍高層遭到清洗，主要動機不在肅貪，在於剷除影響力，效忠將是後續最重要的用人標準。

政治大學國際關係研究中心今天下午在政治大學國際關係研究中心圖書暨會議大樓一樓國際會議廳召開「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」論壇，多名專家學者與會。

揭仲提到，中共總書記、中共軍委主席習近平對於共軍高層持續進行清洗，中共四中全會後也沒有停。前中央軍委委員苗華被清洗，習的主要動機不在肅貪，是為了剷除苗華與東南幫的影響力。

他解析，苗華是習近平以外唯一具備跨軍種、跨機構影響力的高級將領，影響力遍及各軍兵種司令員與政委、五大戰區司令員與政委、軍委職能機關等高階職務；不排除習周邊有人點出這個「隱患」，讓習認為必定要剷除苗華影響力。

「繼任人員對於習近平的效忠可能成為最重要的標準」，揭仲說，習清洗範圍太大，繼任人選的經驗與歷練恐普遍低於先前將領；不過清洗主要動機在於剷除苗華影響力，顯然接下來找繼任人選將以效忠為最重要標準，而非專業程度考慮。

揭仲認為，習從事軍事改革後，共軍大規模動員執行任務均需要好幾個單位共同合作；不過在現在單位指揮人員、領導人員均為資歷較顯不足的情況下，恐將影響重大突發事件的應變與執行。

中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒表示，習對於共軍高層大清洗主要是出現「保衛者困境」，如同當年蘇聯領導人史達林對紅軍大清洗，獨裁者需要保衛者，當保衛者太強時，獨裁者會被震撼，獨裁者可以忍受不太會打仗；不過不能忍受太會打仗影響獨裁者安全的情況。

他說，對於習來說，共軍高層被清洗後，恐使對外作戰能力少一點，由於不一定會發生戰爭，這樣的風險是可以被承受的；獨裁者不能承受軍隊太會打仗或是高層能力太強帶來的風險。習整頓共軍，確實涉及貪腐等問題，不過最大的直接原因還是在於習的權力受到威脅、挑戰。

蔡文軒強調，習的健康狀況將是中國政治最大影響變數，目前尚未看到習的接班人跡象。推估中國國務院總理李強、中共中央政治局常委蔡奇將在中共21大會議、2027年退下，可能會找技術官僚補位。

蔡文軒認為，找技術官僚補位主要是為了應付中國發展需要與較好被習控制；習會在21大繼續連任，推測其可能在2032年僅續任中共軍委主席一職，因為習屆時年齡恐未能再承受行政事務繁重的中共總書記工作。

