陳亭妃民調前東嶽殿點香不只求勝出 自曝爆淚但「她」哭最兇

14日初選民調前，陳亭妃（右3）到東嶽殿上香祈福。（記者洪瑞琴攝）

民進黨台南市長初選結果揭曉，立委陳亭妃勝出，代表民進黨出戰台南市長，勝出那一刻，她不諱言先爆淚，第一時間是妹妹、台南市議員陳怡珍傳來訊息，讓她瞬間情緒潰堤。陳亭妃說，眼淚只停留了一下下，因為她知道，真正的挑戰才正要開始。

支撐陳亭妃一路走來的是家人。她承繼已故父親陳佳照議員的精神意志走上政治之路，母親與妹妹成了最重要的後盾。「我們家就3個人啊」，她笑說，哭得最兇的其實是母親。那是一位典型傳統女性，從不多說，卻始終默默守在身後。看到她在立法院衝鋒陷陣武打，母親不敢直接問，只會私下問助理，關心「有沒有受傷？」因為母親很清楚，這個女兒一旦決定拚，就沒有人擋得住。

陳亭妃出生於中西區東菜市，童年多由祖母照顧，成長過程常居新營，直到求學後才定居北區大港寮。她的人生軌跡如同台南的街巷，穿梭不同區域。從北區市議員到立委，她一步一腳印，累積深厚基礎，也讓「土地黏著度」成為她最鮮明的政治標記。

初選最後衝刺，陳亭妃選擇在出生地附近的東嶽殿出發拜票。這座俗稱「嶽帝廟」的市定古蹟主祀東嶽仁聖大帝，被視為陰陽交會之所。不同於多數政治人物選擇天公廟、媽祖廟作為象徵地點，陳亭妃回到最貼近生命源頭的地方。如今勝出，也被外界解讀為「打破框架、走出自己的路」。

從政27年來，市場、廟口、社區媽媽群，甚至捐血活動，都能看到陳亭妃的身影。2018年市長初選失利後，她沒有退場，反而持續深耕地方。這次選戰以「台南市首位女性市長」為訴求主軸，搭配親子園遊活動，讓政治多了一份柔軟，也讓女力成為聚焦焦點。

民調今天開封，妹妹陳怡珍代表全程見證結果揭曉。未來市長選戰後的政治布局，陳亭妃僅說，現在談仍言之過早，但外界已悄然注意到，「當姊姊走向更大的戰場，妹妹是否承接角色」，答案或許尚未揭曉，卻已留下耐人尋味的想像空間。

南市立委陳亭妃（左）不諱言，第一時間接獲妹妹傳來勝出訊息，瞬間爆淚。（記者洪瑞琴攝）

陳亭妃（中）從政以來，妹妹陳怡珍議員（右）一直是最親的陪伴支柱。（記者洪瑞琴攝）

陳亭妃推出各式爆萌宣傳品，吸引親子目光。（記者洪瑞琴攝）

東嶽殿上香祈福許願寫「台南第一女力顧家」，傳達出另類政治信仰。（記者洪瑞琴攝）

南市中西區東嶽殿。（記者洪瑞琴攝）

