為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭朝方、徐煒傑同框談「城鄉共好計畫」 網友熱議引聯想

    2026/01/15 15:51 記者廖雪茹／新竹報導
    新豐鄉長徐煒傑拜訪竹北市長鄭朝方，商談「竹北燈」延伸到新豐，兩人邊吃臭豆腐邊聊「城鄉共好計畫」，引發網友熱議。（圖擷取自鄭朝方臉書粉專）

    新豐鄉長徐煒傑拜訪竹北市長鄭朝方，商談「竹北燈」延伸到新豐，兩人邊吃臭豆腐邊聊「城鄉共好計畫」，引發網友熱議。（圖擷取自鄭朝方臉書粉專）

    新竹縣新豐鄉長徐煒傑昨晚拜訪竹北市長鄭朝方，商談「竹北燈」延伸到新豐，兩人邊吃臭豆腐邊聊「城鄉共好計畫」；由於鄭朝方被地方視為參選新竹縣長的可能人選之一，同框吃美食照片一PO出，引發網友熱烈留言，也留給外界不少聯想。

    鄭朝方在臉書粉專貼文表示，昨晚新豐鄉長徐煒傑特別來到辦公室，了解竹北近年的建設成果與創新治理。他也特別邀請鄉長，一起走去看看我們的「竹北燈」。一路聊城市、聊治理。回程時，兩人就近在辦公室旁的臭大師清蒸豆腐店享用在地美食。

    鄭朝方表示，目前我們也已選定在新豐與竹北接壤的區域，讓美好的漣漪擴散，讓好的竹北建設設計外溢。並強調「城鄉之間不應用行政邊界框架，而是彼此支撐、一起前進的共好生活圈。」

    網友留言：「加油」、「祝你高票當選新竹縣長」、「還是要年輕人帶領才行，竹北真的跟其他鄉鎮不一樣」、「優質的市長，不選縣長，太可惜了」、「加油！未來的大新竹市長」。

    徐煒傑受訪表示，新豐鄉台1線辦理人行道改善工程，照明部分，考量現行的高壓鈉燈不合時宜，又看到「竹北燈」又亮又好看，所以才想到竹北市公所拜訪，了解「竹北燈」的設計、應用和維管情形，希望讓「竹北燈」能從頭前溪一路延伸到新豐，形成共同亮點。

    徐煒傑強調，此行單純談公務，完全未談及選舉相關事宜。也提到自己雖是無黨籍參加，但仍屬國民黨陣營。

    竹北市公所去年在台1線中華路頭前溪至鳳山溪段，將傳統鈉燈全面更換為造型像竹蜻蜓的LED「竹北燈」，提升道路照明品質，市公所申請並成功獲得「竹北燈」專利，也是大新竹地區首件造型燈桿由公部門取得專利的案例。

    新豐鄉長徐煒傑（左）和竹北市長鄭朝方一同走到台1線邊看「竹北燈」。（圖擷取自鄭朝方臉書粉專）

    新豐鄉長徐煒傑（左）和竹北市長鄭朝方一同走到台1線邊看「竹北燈」。（圖擷取自鄭朝方臉書粉專）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播