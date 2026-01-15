鄭朝方、徐煒傑同框談「城鄉共好計畫」 網友熱議引聯想

新豐鄉長徐煒傑拜訪竹北市長鄭朝方，商談「竹北燈」延伸到新豐，兩人邊吃臭豆腐邊聊「城鄉共好計畫」，引發網友熱議。（圖擷取自鄭朝方臉書粉專）

新竹縣新豐鄉長徐煒傑昨晚拜訪竹北市長鄭朝方，商談「竹北燈」延伸到新豐，兩人邊吃臭豆腐邊聊「城鄉共好計畫」；由於鄭朝方被地方視為參選新竹縣長的可能人選之一，同框吃美食照片一PO出，引發網友熱烈留言，也留給外界不少聯想。

鄭朝方在臉書粉專貼文表示，昨晚新豐鄉長徐煒傑特別來到辦公室，了解竹北近年的建設成果與創新治理。他也特別邀請鄉長，一起走去看看我們的「竹北燈」。一路聊城市、聊治理。回程時，兩人就近在辦公室旁的臭大師清蒸豆腐店享用在地美食。

鄭朝方表示，目前我們也已選定在新豐與竹北接壤的區域，讓美好的漣漪擴散，讓好的竹北建設設計外溢。並強調「城鄉之間不應用行政邊界框架，而是彼此支撐、一起前進的共好生活圈。」

網友留言：「加油」、「祝你高票當選新竹縣長」、「還是要年輕人帶領才行，竹北真的跟其他鄉鎮不一樣」、「優質的市長，不選縣長，太可惜了」、「加油！未來的大新竹市長」。

徐煒傑受訪表示，新豐鄉台1線辦理人行道改善工程，照明部分，考量現行的高壓鈉燈不合時宜，又看到「竹北燈」又亮又好看，所以才想到竹北市公所拜訪，了解「竹北燈」的設計、應用和維管情形，希望讓「竹北燈」能從頭前溪一路延伸到新豐，形成共同亮點。

徐煒傑強調，此行單純談公務，完全未談及選舉相關事宜。也提到自己雖是無黨籍參加，但仍屬國民黨陣營。

竹北市公所去年在台1線中華路頭前溪至鳳山溪段，將傳統鈉燈全面更換為造型像竹蜻蜓的LED「竹北燈」，提升道路照明品質，市公所申請並成功獲得「竹北燈」專利，也是大新竹地區首件造型燈桿由公部門取得專利的案例。

新豐鄉長徐煒傑（左）和竹北市長鄭朝方一同走到台1線邊看「竹北燈」。（圖擷取自鄭朝方臉書粉專）

