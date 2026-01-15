小草醫學生「地圖砲」惹怒醫界！身分被起底下場慘...校方回應了

小草醫學生發言脫序。（取自Threads）

一名自稱「簡捷醫師」的小草醫學系學生，近日在網路上發言脫序，不但提及媒體人黃暐瀚過世母親，還在與其他網友筆戰時開「地圖砲」譏嘲對方「小兒科的還這麼優越」，結果自己被起底是陽明交通大學醫學系的學生，不僅有多名醫生校友、小兒科醫生出面批評他的發言，更有網友檢舉他未取得醫師執照就自稱醫師已經違法。

民眾黨近日力推《人工生殖法》修法引起社會討論，「簡捷醫師」在Threads與網友討論時，不僅言詞相當有攻擊性，還以「糖糖的」（指唐氏症）當形容詞批評網友發言。更有網友發現他在評論黃暐瀚發文時，留言表示「我覺得你媽生前應該希望自己的兒子是有風骨的......我想她應該挺難過。」另外，他還在與小兒科醫師筆戰時開「地圖砲」嗆對方「原來是小兒科的喔，原來這種選剩科現在可以在版上這麼優越？」

結果反被小兒科醫師起底，「簡捷醫師」其實是一名醫學系學生，建中畢業重考多年後才考上陽明交通大學醫學系。而「簡捷醫師」對於小兒科的譏諷，更引發大量醫生批評。

一名陽明交通大學畢業的婦產科主治醫師對此感到相當憤怒，不僅是一位她敬重的兒科學長遭到無端羞辱，更是看到母校竟產出這樣一位價值觀扭曲的學生；新竹一名兒科醫生表示「看到這句話，身為兒科醫師真的只剩下失望」，他沉痛表示，醫學生若連最基本的尊重同儕專業都做不到，將來如何要求民眾尊重自己的專業？

還有醫生指出，這名學生未取得執照自稱醫師已經違法，同時批評他將疾病作為嘲笑用語、譏笑特定科別的行為。還有網友已經寄信向陽明交通醫學系檢舉該生已經違反醫師法。

對此，陽明交通大學今日親自在小兒科醫生的Threads上留言表示：「對於此次事件造成的困擾與不適，我們深表遺憾。學校已第一時間先了解該生狀況，並進行必要的輔導與處理程序。陽明交大長期重視醫療專業的價值，校方不認同任何貶抑醫療工作者的言論。感謝您對醫療專業的投入與付出，也謝謝您的提醒。」

