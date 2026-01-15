為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    1.25兆國防預算卡關又有「特定人士」造謠 卓揆指示軍方即時澄清

    2026/01/15 15:42 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院長卓榮泰今（15）日於行政院會表示，國防部所提「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，至今仍未在立法院付委審查，請國防部積極與朝野各黨團溝通說明。

    行政院長卓榮泰今（15）日於行政院會表示，國防部所提「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，至今仍未在立法院付委審查，請國防部積極與朝野各黨團溝通說明。（行政院提供）

    行政院長卓榮泰今（15）日於行政院會表示，國防部所提「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，至今仍未在立法院付委審查，請國防部積極與朝野各黨團溝通說明。針對外界及「特定人士」以故意或不符事實的發言，應即時澄清不符事實言論，避免繼續發酵擴散。

    卓榮泰提及，今年度中央政府總預算案和「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，至今仍未於立法院順利付委審查。在前幾週行政院會中，行政院對於中央政府總預算案未能順利付委審查，所造成的影響及實質妨礙，已做相當多說明，其中包括國防部752億元新增計畫、新興計畫未能執行部分。

    卓榮泰強調，因應國際情勢發展及中共機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性、維護國家安全刻不容緩。國防部所提軍購特別條例，正是因應情勢發展，請國防部積極透過各種方式與朝野各黨團進行必要說明。針對外界及「特定人士」以故意或不符事實的發言，也必須即時澄清、清楚說明，避免類此言論繼續擴散，阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果。

    此外，有關台美關稅談判，卓榮泰則說，政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮領軍的國家經貿談判團隊，已啟程前往美國與美方談判，期待這是一次有意義的進展。希望在談判底定後，能讓國內產業迅速調適整體國際經貿新秩序，相關特別預算及政策也能逐一全面、具體協助產業界。他強調，團隊談判過程非常艱辛漫長，當談判工作有相關結果後，會於適當時機向國人報告。

    針對防衛韌性預算部分，卓揆所談及的「特定人士」以故意或不符事實的發言，是否指民眾黨主席黃國昌？行政院發言人李慧芝於行政院會後記者會表示，「特定人士」就是「特定人士」。

