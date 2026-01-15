「三班護病比」入法實務困難待解 黨團協商無結論、藍將自提版本

民眾黨立委陳昭姿。（圖取自國會頻道）

民眾黨立法院黨團提出「醫療法」修正草案，主張將「三班護病比」明確入法，並設立由過半護理代表組成的委員會及加重罰則。立法院今（15）日下午進行黨團協商，針對修法方向，衛福部與朝野立委皆表達擔憂，認為硬性入法恐導致偏鄉醫院因人力不足面臨停業；最終協商會議主席、民眾黨團總召黃國昌裁示，考量客觀條件，三班護病比入法「似乎還有一些距離」，全案保留「繼續協商」，將等國民黨團提出對案後再併案討論。

民眾黨團提出的草案重點在於修訂「醫療法」第12條與第102條之一，要求中央主管機關應邀集學者及「護產相關專業團體代表」成立諮詢委員會，訂定醫院急性一般病床的輪班護產人員比例，且護理代表不得少於二分之一；若醫院違反規定，最高可處50萬元罰鍰，且違反三次未改者得處停業處分。

民眾黨立委陳昭姿今天在協商時指出，總統賴清德競選時公開承諾「2年內三班護病比入法」，但衛福部卻一再閃躲；目前醫院空床率高達40%，主因就是護理師不足，修法目的是透過委員會機制讓護理人員有話語權，解決職場困境。

對此，衛福部次長林靜儀表示，全國護理執業人數截至上個月已回升至19萬8526人，比去年同期增加4650人，且過半數回到醫院服務。她強調，若將護病比硬性入法並連結「停業」處分，一旦發生不可預期的缺工或大量傷患，許多偏鄉或資源不足區的醫院將無法經營，反而影響民眾就醫權益。

國民黨立委蘇清泉則直言，屏東、花蓮、台東等地的醫療院所聽到要入法都「都很怕」，雖然支持護理人員權益，但若依民眾黨版本要求護理代表在委員會佔一半，就會變成「他說什麼就什麼」難以討論，且罰則過重恐致醫院倒閉。

蘇清泉也說，國民黨團將提出對案，預計明日送交院會，建議稍作等待併案協商。民進黨立委王正旭也認為，若以法律預設決策結構，恐造成醫療團隊失衡，重罰停業受害最深的將是病人。

各黨團表達意見後，黃國昌表示，雖然蘇清泉與王正旭都是醫界令人敬重的前輩，都將護理權益放在心上，但以目前存在的客觀條件而言，要兌現三班護病比入法的政見，「似乎是還有一些距離」。

黃最後裁示，為避免醫界前輩「晚上睡不著覺」，今日協商不強行做出結論，將持續進行協商；待國民黨團整合出版本，以及民進黨團若有具體高見提出後，再行開會討論。

