今年首次「川習會」預期4月登場 學者評估︰一定會談到台灣

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（資料照）

美國總統川普（Donald Trump）第2任期將屆滿週年，外界關注4月將至的今年首場「川習會」。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，今年川習會中一定會談到台灣議題，重點料將放在台美外交、軍售、總統參訪等各領域互動是否會碰到美中紅線，如何避免美中關係因台美關係強化而引爆。

國策研究院今日舉辦「川普執政周年與2026國際政經局勢展望」座談會，邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、前駐歐盟代表李淳、前美國國防部官員胡振東等人與談。

請繼續往下閱讀...

美國財長貝森特（Scott Bessent）去年曾提到，川普今年可能會與中國國家主席習近平會面4次，包含預計4月舉辦的川習會、習近平訪美、11月的深圳APEC峰會、12月的G20峰會。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，今年4月川習會不可能完全不碰觸台灣及日本議題，但美中會晤當中的台灣問題，重點將不在於美國是否支持兩岸統一、反對台獨，中國不期待兩岸統一議題能得到美國的積極協助或承諾，台灣也不用憂心主權是否會在川習會中被「交易」，相信川普的重點應該是如何明確底下、避免誤判、管控分歧。

張五岳表示，4月川習會重點將放在台美外交、軍售、人員參訪、總統過境等互動，是否會碰觸美中基本紅線，以及如何避免美台關係因雙方內政、選舉需求進一步強化，導致美中關係恐被引爆，如此才能讓後續3次川習會談順利持續進行。

美中持續競爭對抗 李淳：全球赴美投資現在只是開端

中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員、前駐歐盟代表李淳指出，美中會持續在各領域競爭、對抗。美國目前已列出3層次，第一層是在半導體、AI晶片等最核心戰略科技上會加速脫鉤，並藉由與日韓歐盟結盟，對中築起大院高牆；第二層為針對稀土等次要關鍵資源，加速降低對中依賴；第三層則是一般商品，會一如往常使用中國製。應對美國手段，中方也會加強對美國盟友的挖牆腳，並試圖增加世界對中國的依賴。

李淳指出，美國經濟安全包含貿易平衡、再工業化、重振軍工產業、對能源的重新掌控，因此包含台灣在內的全球赴美投資，現在只是開端，與其抱怨美國總是跟昨天不同，不如好好面對現在的美國。他認為，今天的美國，可能就是未來十年的美國，如何回應去找到對台灣最穩定的方式，不逆向而為，會是對台灣安全最好的政策。

軍事方面，前美國國防部官員胡振東指出，美國新發布的「國家安全戰略」，除強調分擔及轉移責任，並將西半球列為首要優先之外，也將亞洲列為第二優先議題，指出印太地區是下世紀重要的經濟與地緣政治戰場之一，美國必須在此取得成功。

胡振東指出，美國除了在日本、菲律賓、關島、夏威夷有駐軍外，在帛琉、中途島、澳洲等地皆有駐軍，且美國在阿拉斯加及本土西岸的部隊職責也是保護太平洋地區安全，阿拉斯加的第五代空軍兵力抵達台海只需數小時，「美軍其實離台灣沒有那麼遠」。

胡振東表示，美國在西太平洋地區主要仍是阻止中共做出任何侵略行為，並以實力追求和平；事實上，在習近平上任十幾年來，台美軍事交流進步良多，台美軍事交流會在中國威脅升高下有對等的提升。

國策研究院副院長郭育仁指出，川普上任至今一共執行7次主要軍事行動，當中最令人震撼的並非美國軍力，而是美國的情報力及反情報力，在去年伊朗轟炸及本月的抓捕委內瑞拉總統行動中，都有數十名當地高級官員被策反，因此預期習近平農曆年前將大動作再度進行軍方人事整肅。

郭育仁也分析，預期今年中國在台海周邊的灰色地帶襲擾及軍事行動的頻率及強度都會增加，相對應的，如同去年在7月7日至10月31日短短14週內於台海周遭舉行15場軍演，今年美國在台灣周邊也會有更多軍事行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法