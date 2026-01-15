選舉年發錢惹議！南投仁愛「風災重建」將普發現金2000元

南投仁愛鄉近年風災頻仍，仁愛鄉公所2月起將普發現金2000元協助災後重建，惟挑在選舉年「發錢」也引發議論。（資料照）

南投仁愛鄉近年歷經多次風災，尤其2023年卡努颱風更是重創鄉內多個部落，對民眾生命財產造成危害，為協助災後重建，並響應中央強化韌性普發1萬元，仁愛鄉公所2月起也將普發現金2000元，惟年底就是地方選舉，選舉年「發錢」也引發議論。

仁愛鄉公所表示，2023年起接連受杜蘇芮、卡努、蘇拉、海葵、小犬、山陀兒、康芮等颱風襲擊，導致鄉內道路、農產多有受損，尤其卡努更是嚴重，鄉內要道幾乎斷光，考量近年風災頻仍，才會在去年規劃普發災後重建現金，並在今年2月至6月30日發放，設籍鄉內每人可獲2000元現金。

請繼續往下閱讀...

公所說，普發現金採2階段發放，第一階段為2月至3月底，民眾只要到各村辦公處就能領取，或是提供帳戶等待入帳，之後公所也會彙整一階普發情況，預計4月15日至6月30日進入二階發放，屆時民眾就可直接到鄉公所領取。

至於挑在選舉年「發錢」的質疑，公所回應，近年仁愛鄉確實受到颱風重創，偏僻原鄉民眾生活、交通都較不便，加上物價波動、開銷增加，在在影響居民生計，才會在去年規劃普發災後重建家園現金發放，以減輕家戶經濟壓力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法