行動治理座談 侯友宜：平均地權基金會留給新莊利用讓下任市長好好發揮

新北市長侯友宜今率市府局處團隊到新莊區公所與84位里長展開今年第2場「行動治理」座談會。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜今率市府局處團隊到新莊區公所與84位里長展開今年第2場「行動治理」座談會，有里長反映新莊生命紀念館塔位不夠以及快樂公園遊戲場優化需求等問題，市府相關局處回應，將視需求評估興設第二生命紀念館可行性，侯友宜強調，塭仔圳市地重劃，除了改變新莊的風貌、建構大學城，更重要的是，平均地權基金經過新北市議會議長蔣根煌、議員們的努力，會留下很多錢給新莊好好利用，「讓下一個市長好好發揮」。

座談會中，中華里長陳敬波反映，有里民認為新莊生命紀念館塔位不夠，建議評估興建第二生命紀念館，民政局表示，截至去年12月，新莊生命紀念館尚有約1819個櫃位可供民眾使用，目前5樓增櫃工程也已完工，可再增加3438個櫃位，已公告抽籤選位，另增設廣場天幕優化追思環境，後續視需求評估興設第二生命紀念館可行性。

請繼續往下閱讀...

豐年里長林麗華指出，快樂公園遊戲場有遮蔭不足，沙坑周邊無圍欄恐有貓狗至沙坑便溺，周邊機車停車空間不夠，公園內無噴灌系統，植栽維護不易等問題，建議全面優化快樂公園；工務局指出，為避免公園有過多構造物致使用者產生碰撞，於設計階段已就植栽配置、主題遊戲區、廣場區設置遮陽棚、涼亭等做考量，而針對民眾機車停車需求，已於去年底將機車格由12格增置為79格，後續並將評估於沙坑區增設告示牌，禁止民眾帶貓狗進入，以維護環境衛生與遊憩空間舒適感。

侯友宜表示，在他市長任期的最後今年剛好遇到選舉年，他有很多工作要趕快做，時間不等人，所以新北市2026年度總預算在上週通過後，就提早展開「行動治理」座談，隨著新莊副都心、塭仔圳市地重劃，以及各項軌道建設工程開發等，讓新莊發展潛力無限，人口已逾42萬，這幾年不但新增許多公園綠地、廟街重現風華，市場改建、第二國民運動中心、社福中心、大學城、醫療、抽水站等規劃也持續進行中，打造新莊成為核心都會區，未來銜接北北基桃最重要的中心，就在新莊區。

新莊區長朱思戎簡報新莊建設概況。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜今率市府局處團隊到新莊區公所與84位里長展開今年第2場「行動治理」座談會。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜與新莊區各里長致意。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法