    首頁 > 政治

    民眾黨擬徵召柯文哲選台中市長？江啟臣：私下問「他」

    2026/01/14 10:34 記者黃旭磊／台中報導
    立法院副院長江啟臣（中）至烏日第一公有市場發放春聯。（記者廖耀東攝）

    立法院副院長江啟臣上午至烏日第一公有市場，由國民黨立委顏寬恒及台中市議員吳瓊華陪同發春聯，由於民眾黨台中市黨部主委陳清龍曾說，國民黨遲不提台中市長人選，可能徵召前黨主席柯文哲選台中，江啟臣表示，「我跟他（陳清龍）也是好朋友，私下再來問他。」

    江啟臣上午走遍烏日三民街、平等街及市場攤商，與知名「一出鍋就秒殺」隱藏版蔥油餅等攤商合影，發放「駿馬啟新程，躍進旗艦城」春聯，沿途展現親民高人氣，不過，也被麵攤老闆娘吐槽說，「怎麼不馬上發錢呢？」普發現金5萬元多好。

    針對陳清龍於13日說，請藍營不要再拖拉，可能徵召前黨主席柯文哲選台中，江啟臣在烏日區農會前表示，我跟他（陳清龍）也是好朋友，私下再來問他，這也顯示連民眾黨都很急，對於台中市長勝選人選重要，希望兩黨合作基調，年底藍白合作進行市長選舉。

    江啟臣強調，國民黨中央確定週五（16日）協調台中市長人選，一切由黨中央對外說明，至於白營也應該期待藍營確定人選，讓年底在台中延續盧秀燕市長施政，讓台中繼續發展。

