羅智強眷改條例修法惹議 林智群：豈可如此兒戲？

國民黨團書記長羅智強。（資料照）

立法院長韓國瑜今天召集朝野黨團協商，研商「國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案」案。國民黨立委羅智強提案修法讓屋齡已36年的慈仁八村可遷入萬隆新社，但國防部建議維持現行條文，因慈仁八村案已於104年間經最高行政法院判決定讞，不符合眷改條例的規定。對此，律師林智群表示，法律是適用在很多人身上，適用在很多案子上面，為了個案修法，結果就是影響一堆案子，豈可如此兒戲？

林智群在臉書PO文表示，羅智強提案修法要「改建」「分配給住戶」的慈仁八村在哪裡？慈仁八村在台北市大安區，富陽自然生態公園入口旁，走路五分鐘到捷運麟光站，雖然不是市中心，但還是掛大安區門牌，名字像眷村，但它是國防部在1987年蓋的「職務宿舍」職務宿舍就是公家宿舍。你當軍人，可以使用，退伍了，就要把宿舍還給國家。

請繼續往下閱讀...

林智群指出，「眷改條例」在1996年通過，規定1980年以前蓋的才算老舊眷村，由國家出資改建，慈仁八村這個宿舍在「眷改條例」通過時，才蓋好9年，怎麼看都不需要改建，而且「它是宿舍」，時間到，國家要收回的，沒有要分配給使用戶，使用戶為此打了行政訴訟，要求比照「眷村改建條例」辦理，政府改建蓋好後分配給使用戶（房客），最高行政法院在2015年判使用戶敗訴定讞，理由是慈仁八村不符合「眷改條例第3條」的「1980年之前的老舊眷村」要件。

林智群續指，法院判敗訴，立法委員羅智強就修法，把「1980年以前」改成「1996年以前」讓他們就地合法，在他們的觀念裡面，是國家欠他們的，台灣人民永遠欠他們什麼，結果這樣一改，連大安國宅、成功國宅、勤工國宅，一堆已經私人化的國宅都被納進去了，變成國家有義務出錢幫他們改建。

林智群直言，法律是適用在很多人身上，適用在很多案子上面，為了個案修法，結果就是影響一堆案子，豈可如此兒戲？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法