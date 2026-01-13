美媒爆關稅降至15％ 小草吹捧黃國昌一赴美「就秀出來」 台灣基進揭實情

台灣民眾黨主席黃國昌11日晚間率團前往美國華府進行為期三天的訪問。（記者朱沛雄攝）

民眾黨主席黃國昌前腳才赴美，美媒隨即傳出消息，台美即將達成關稅協議，且稅率降至15%。民眾黨支持者在網上吹噓稱，黃國昌才剛去美國，美方就放消息說要把台灣關稅調降，這才是高效率會做事。對此，台灣基進直言，台美無論關稅還是軍購協商，從來不可能是一天或是一個人就能談成、拍板！

黃國昌11日率團訪美，宣稱要去談關稅、軍購。美媒《紐時》就披露，台美之間的關稅協議幾乎要完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電承諾增加投資設廠。不料有民眾黨支持者就在網上開始吹捧黃國昌，宣稱是黃國昌去談成的，這才叫「談判專家」，反觀無能的賴清德政府談了這麼久都無果。挺柯藥師蘇一峰今天還在Threads上發文稱，「黃國昌一訪美關稅就秀出來了，到底是發生什麼事？工作的效率也差太多了吧！在野主席比總統更快到華府！之前沒消息是故意的嗎？」

對此，台灣基進今天（13日）在臉書發文，「紐約時報報導，台美之間就關稅議題已達成初步協議，對台關稅為15%，同時台積電也宣布擴大對美投資。這不是臨時起意的交易，而是長期經貿與產業布局協商的結果，反映的是兩國政府部門之間持續多年的制度性對話。然而，近日卻有人把關稅與軍購的協商說得好像『一天就能談成』、『一個人就能拍板』。這種操作，不僅誤導社會，也刻意模糊制度運作。台灣基進要呼籲黃國昌主席，台美關稅已初步定案，而若真心關心軍購，應回到立法院，履行立法委員理性審查的職責。且黃國昌恐因貪污案遭起訴，誠摯呼籲勿滯美不歸。」

台灣基進直言，「立法委員的工作場所，在立法院議場與委員會，不在海關，更不在公園的長椅。無論是軍購還是關稅，從來都不是個人英雄式外交，而是高度制度化的國家工程。以軍購為例，流程必須先由國防戰略與威脅評估開始（國防部、參謀本部、國安會），再產生能力需求，進入方案評估（軍備局）、政府內部協調，接著編列預算，最後才由立法院審議、通過。之後，外交部與國防部對美提出正式採購意向，美方還需經過國防部、國務院與國會的跨部會審查，最終由DSCA（國防合作安全局）發出LOA（要約與承諾書，美國政府對外軍售正式文件）。整個過程，動輒數年，沒有捷徑，更不存在『幾天談定』的神話。人民對國會議員的檢驗，不是在國外比咆哮，而是誰有沒有在立法院，理性審查預算，維護國家安全。」

