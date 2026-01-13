為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美媒爆關稅降至15％ 小草吹捧黃國昌一赴美「就秀出來」 台灣基進揭實情

    2026/01/13 22:24 即時新聞／綜合報導
    台灣民眾黨主席黃國昌11日晚間率團前往美國華府進行為期三天的訪問。（記者朱沛雄攝）

    台灣民眾黨主席黃國昌11日晚間率團前往美國華府進行為期三天的訪問。（記者朱沛雄攝）

    民眾黨主席黃國昌前腳才赴美，美媒隨即傳出消息，台美即將達成關稅協議，且稅率降至15%。民眾黨支持者在網上吹噓稱，黃國昌才剛去美國，美方就放消息說要把台灣關稅調降，這才是高效率會做事。對此，台灣基進直言，台美無論關稅還是軍購協商，從來不可能是一天或是一個人就能談成、拍板！

    黃國昌11日率團訪美，宣稱要去談關稅、軍購。美媒《紐時》就披露，台美之間的關稅協議幾乎要完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電承諾增加投資設廠。不料有民眾黨支持者就在網上開始吹捧黃國昌，宣稱是黃國昌去談成的，這才叫「談判專家」，反觀無能的賴清德政府談了這麼久都無果。挺柯藥師蘇一峰今天還在Threads上發文稱，「黃國昌一訪美關稅就秀出來了，到底是發生什麼事？工作的效率也差太多了吧！在野主席比總統更快到華府！之前沒消息是故意的嗎？」

    對此，台灣基進今天（13日）在臉書發文，「紐約時報報導，台美之間就關稅議題已達成初步協議，對台關稅為15%，同時台積電也宣布擴大對美投資。這不是臨時起意的交易，而是長期經貿與產業布局協商的結果，反映的是兩國政府部門之間持續多年的制度性對話。然而，近日卻有人把關稅與軍購的協商說得好像『一天就能談成』、『一個人就能拍板』。這種操作，不僅誤導社會，也刻意模糊制度運作。台灣基進要呼籲黃國昌主席，台美關稅已初步定案，而若真心關心軍購，應回到立法院，履行立法委員理性審查的職責。且黃國昌恐因貪污案遭起訴，誠摯呼籲勿滯美不歸。」

    台灣基進直言，「立法委員的工作場所，在立法院議場與委員會，不在海關，更不在公園的長椅。無論是軍購還是關稅，從來都不是個人英雄式外交，而是高度制度化的國家工程。以軍購為例，流程必須先由國防戰略與威脅評估開始（國防部、參謀本部、國安會），再產生能力需求，進入方案評估（軍備局）、政府內部協調，接著編列預算，最後才由立法院審議、通過。之後，外交部與國防部對美提出正式採購意向，美方還需經過國防部、國務院與國會的跨部會審查，最終由DSCA（國防合作安全局）發出LOA（要約與承諾書，美國政府對外軍售正式文件）。整個過程，動輒數年，沒有捷徑，更不存在『幾天談定』的神話。人民對國會議員的檢驗，不是在國外比咆哮，而是誰有沒有在立法院，理性審查預算，維護國家安全。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播