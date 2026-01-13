金門發布最新人事 第二位副縣長陳祥麟、衛生局李金治20年副座終扶正

金門縣副縣長李文良（左）和即將出任第二位副縣長的陳祥麟（右）。圖為兩人在去年一場活動中合影。（記者吳正庭攝）

金門縣政府今天發布最新一波人事命令，新職包括副縣長由原任參議、改以政務任用的副縣長陳祥麟、副秘書長由參議調升的李廣榮在內共計10位主、副主（官）管，16日起生效；其中已在衛生局擔任20年副局長的李金治終於扶正，成為名單中「嬌」點。

金門縣長陳福海被視為歷年人事異動最頻繁的縣長，此次調動也是他近4年來第18次主官、管輪動，距上次去年10月16日發布人令，剛好3個月。

請繼續往下閱讀...

縣府指出，依據2025年12月3日修正公布的「地方制度法」第56條規定，縣府可增列副縣長及副秘書長各1人。這波異動人員名單及學、經歷：

一、新增副縣長陳祥麟，63歲，中央警官學校刑事警察學系畢業，曾任金門縣警察局巡官、課員、督察員、股長、警察所長、課長、主任、內政部移民署專門委員、金門縣議會總務組主任、金門縣政府行政處處長、建設處處長、秘書長及參議。

二、金門縣政府副秘書長李廣榮，60歲，國立高雄大學高階經營碩士班畢業，曾任金門縣自來水廠工程員、技士、金門縣政府課員、課長、金門縣農業試驗所所長、金門縣政府行政處副處長、社會處副處長、建設處副處長、金門縣環境保護局局長及金門縣政府參議。

三、金門縣政府民政處處長陳國興，54歲，私立世新大學新聞學系畢業，曾任金門縣金門日報社編輯、福建省政府組員、秘書、專員、金門縣金門日報社總編輯、金門縣文化局副局長及金門縣政府民政處副處長。

四、金門縣衛生局局長李金治，62歲，國立台灣師範大學健康促進與衛生教育學系博士，曾任行政院國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民總醫院護理師、國立台灣師範大學護理師、金門縣衛生局技正、課長及副局長。

五、金門縣採購招標所所長方小萍，53歲，國立台北大學公共行政暨政策學系碩士，曾任台北縣板橋市第一戶政事務所戶籍員、土城市戶政事務所股長、課長、新北市政府民政局專員、金門縣烈嶼鄉公所課員、課長、秘書及金門縣政府社會處科長。

幾乎每次都成為關注焦點的李金治，終於在這一波異動中真除。她低調表示，平常心，過去跟過4任局長，每位都很優秀，也從中學習很多，她會全力以赴。

另外，原縣府民政處處長許慧婷調任參議；縣府綜合發展處處長魏志成調任參議，遺缺由副處長許一傑代理；原縣文化局副局長洪蘋萱調縣府簡任秘書，遺缺由藝文推廣科科長李海螢升任；原縣府觀光處副處長何桂泉調民政處副處長、衛生局副局長職務由科長許珊瑋代理、採購招標所所長翁秝蓁即將屆齡退休。

金門縣衛生局副局長李金治（右）即將真除。她13日從副縣長李文良（左）手中接過「金門縣青年諮詢委員會」委員聘書。（記者吳正庭攝）

金門縣政府發布最新人事異動，1月16日生效。（金門縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法