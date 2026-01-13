為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍台中市長人選遲未定 白營放話：再拖拉就徵召柯文哲

    2026/01/13 19:15 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾黨中市黨部主委陳清龍（圖）呼籲藍營中市長人選不要再拖，否則不排除民眾黨徵召柯文哲參選。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨中市黨部主委陳清龍（圖）呼籲藍營中市長人選不要再拖，否則不排除民眾黨徵召柯文哲參選。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨台中市長人選遲遲未定，16日才要協調，對此，民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，國民黨人選喬不定，16日才要協調不見得有結果，民眾黨雖在台中市沒有適合人選，但是黨中央有徵召的機制，基於藍白合的誠意未徵召，但若是國民黨遲不提人選，將可能讓民進黨獲利，因此黨中央也有可能徵召適合人選，甚至前黨主席柯文哲也有可能出馬選中市長，請藍營不要再拖拉。

    國民黨中央預計在元月16日對有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔進行協調，但兩人仍勤於跑行程，幾乎全市跑透透，但外界也擔心兩人愈投入心結愈深，最後難以收拾。

    對於國民黨遲未決定人選，陳清龍不客氣的表示，民眾黨在台中市雖無適合的人選，但有徵召制度，黨中央可以徵召適當人選，但基於藍白合，因此不徵召，但國民黨遲未推人選，將讓民進黨獲利，民眾黨當然要有動作，徵召適合人選，甚至前黨主席柯文哲也有可能，民眾黨重視藍白合，但若藍營一再拖延，民眾黨也會有自己的作法。

