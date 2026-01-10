為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    營養午餐全面免費政策「髮夾彎」？南市府：審慎評估是負責任的態度

    2026/01/10 09:53 記者洪瑞琴／台南報導
    南市將自115學年度今年9月起全面補助營養午餐。（南市教育局提供）

    南市將自115學年度今年9月起全面補助營養午餐。（南市教育局提供）

    台南市長黃偉哲宣布台南市將實施國中小營養午餐全面免費政策，南市政府發言人田玲瑚今（10）日表示，外界有心人士刻意將「審慎評估政策」扭曲為「不願意照顧孩子」、「髮夾彎」，這樣的說法不僅與事實不符，也模糊了公共政策最核心的專業與程序問題。田玲瑚強調，真正「負責任」不是大撒幣，而是審慎評估，考量「財政永續」以及「公共資源配置最佳化」。

    田玲瑚指出，是否推動免費營養午餐政策，不是「要不要照顧孩子」的問題，而是南北在長期財源結構不公平的情況下「財政永續」以及「教育資源配置」的問題。黃偉哲所指的「炫富」是強調新版財劃法的不公不義，北富南窮。

    新版《財劃法》台北市統籌分配款暴增463億元，總額高達1160億元；台南市115年統籌分配稅款只有508億元，雖較114年度增加186億元，但計畫型補助款及一般性補助款減少225億，整體而言，減少45億元，收入不增反減。

    田玲瑚表示，在當前財劃法困境下，自然無法像台北「有錢就是任性」，台南得審慎評估，並非髮夾彎。負責任的態度是審慎評估後再決定，而非隨著輿論貿然跟進。

    田玲瑚強調，台南市對於低收入戶、中低收入戶及脆弱家庭的午餐補助，長期以來以「精準照顧」為原則，補助從未間斷，這才是負責任。

    對於台北市長蔣萬安聲稱「這不是炫富，是責任」，台南市長黃偉哲昨日說明營養午餐補助時也反譏蔣在宣布政策時連預算細節都說不清楚，這種匆忙上路的態度，顯然動機昭然若揭。「為何執政前兩年不是責任，偏偏在選舉年前夕才發現這是責任？」

    台南市長黃偉哲（右）9日宣布說明台南營養午餐全面補助政策。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（右）9日宣布說明台南營養午餐全面補助政策。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播