為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國鎖定台生「保證得獎」統戰 監委林文程、田秋堇申請自動調查

    2026/01/10 09:38 記者方瑋立／台北報導
    監察院。（資料照）

    監察院。（資料照）

    中國近年來積極舉辦各類兩岸學子競賽，遭踢爆透過「內定台灣選手得獎」方式，以此招攬台灣學生赴中交流，疑藉機進行統戰策略，引發社會高度關注。針對相關監督管理機制是否周延，監察委員林文程、田秋堇深感關切，已於今（10日）申請自動調查。

    據本報先前報導，中國為拉攏台灣青年，常以高額獎金及可赴中國「研學」為誘因，吸引台灣學子報名各類競賽。有曾參賽的台生揭露，實際參賽後發現「只要參加就能得獎」，根本是內定台灣選手通通有獎；行程中更安排各類參訪與招待宣揚中國美好，明顯是「以交流之名，行洗腦之實」的統戰套路。

    對此，林文程、田秋堇2位監委今天指出，教育部雖已建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，要求各級學校需填報學生赴中交流活動資訊，惟據了解，仍有部分學校未落實填報，甚至出現教師透過私人管道方式，招攬學生參與赴中相關活動，導致官方難以追蹤掌握。

    監委表示，針對各級學校於前揭平台登錄相關赴中資訊後，相關權責機關究竟有無確實審核？此外，對於民間團體公告或辦理赴中活動，招攬學生於寒暑假期間參與，相關監督管理或查核機制為何？

    監委強調，倘若相關競賽或交流活動涉有違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」之情事，政府應如何處理？相關疑義均有深入了解之必要，將透過自動調查釐清主管機關之監管責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播