中國鎖定台生「保證得獎」統戰 監委林文程、田秋堇申請自動調查

中國近年來積極舉辦各類兩岸學子競賽，遭踢爆透過「內定台灣選手得獎」方式，以此招攬台灣學生赴中交流，疑藉機進行統戰策略，引發社會高度關注。針對相關監督管理機制是否周延，監察委員林文程、田秋堇深感關切，已於今（10日）申請自動調查。

據本報先前報導，中國為拉攏台灣青年，常以高額獎金及可赴中國「研學」為誘因，吸引台灣學子報名各類競賽。有曾參賽的台生揭露，實際參賽後發現「只要參加就能得獎」，根本是內定台灣選手通通有獎；行程中更安排各類參訪與招待宣揚中國美好，明顯是「以交流之名，行洗腦之實」的統戰套路。

對此，林文程、田秋堇2位監委今天指出，教育部雖已建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，要求各級學校需填報學生赴中交流活動資訊，惟據了解，仍有部分學校未落實填報，甚至出現教師透過私人管道方式，招攬學生參與赴中相關活動，導致官方難以追蹤掌握。

監委表示，針對各級學校於前揭平台登錄相關赴中資訊後，相關權責機關究竟有無確實審核？此外，對於民間團體公告或辦理赴中活動，招攬學生於寒暑假期間參與，相關監督管理或查核機制為何？

監委強調，倘若相關競賽或交流活動涉有違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」之情事，政府應如何處理？相關疑義均有深入了解之必要，將透過自動調查釐清主管機關之監管責任。

