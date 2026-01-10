國民黨否認花蓮縣長提名協調改初選 竹縣、台中、宜蘭可望內參民調做協調依據

國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華。（資料照）

藍營花蓮縣長選舉提名協調最近爆發爭議，原本不滿被花蓮縣黨部「封殺」的孫文學校總校長辦公室主任何啟聖，昨晚又稱縣黨部將再召開委員會議，討論把他納入「縣長提名民調初選」，但國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華今日澄清，「沒有吧！縣黨部為什麼要開委員會議？」他強調，何啟聖是不是「具有勝選機會的適當人選」，應該由地方提名協調小組認定，不是任何一名黨員表達參選意願，就會被納入協調。

李哲華指出，花蓮縣黨部日前召開委員會議只是就提名人選建議用全民調方式產生，做為黨中央提名依據，顯然何啟聖沒有搞懂黨的提名機制，根據縣市長提名特別辦法第5條規定，有2名以上適當人選時，地方黨部先做協調，但要成為適當人選的前提是被地方提名協調小組認定具有勝選機會，就像花蓮縣吉安鄉長游淑貞以及前花蓮市長葉耀輝，兩人都具備民意基礎。

至於何啟聖主張把與立委傅崐萁理念不合、已經退黨的花縣議長張峻也納入初選，李哲華說，張峻不是黨員，怎麼初選？

李哲華指出，花蓮縣黨部主委盧新榮昨天有告訴何啟聖，何並沒有向他表達過參選意願，而且必須是具有勝選機會的適當人選，才可能被納入協調對象，這項工作是由地方提名協調小組負責，不是縣黨部委員會議。

他說，目前花蓮提名作業還沒有進入中央提名小組處理的階段，像新竹縣、台中市、宜蘭縣部分，地方提名協調小組已經協調過但沒有結果，才由黨中央提名小組介入協調，未來有可能以內參式民調做為協調依據。

李哲華指出，黨中央已經針對新竹縣協調過一次，立委林思銘退選，現在只剩下新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩2人，下週將再度協調，希望能整合出1人，如果陳、徐仍堅持己見，就會考慮用8年前的台中市長提名模式，以內參民調做為協調依據，如果仍協調不成，新竹縣就會辦理初選，一旦舉辦初選，就可能不會只有2個人，因為任何黨員都能來領表登記。

他透露，目前看起來，新竹縣、台中市、宜蘭縣的適當人選都不排斥以民調做為協調依據，只是辦理民調的時間大家有不同意見，民調領先的人希望明天趕快做民調，稍微落後的人則希望多一點時間衝刺後再民調，這就是協調困難的地方，如果下週協調時大家可以取得民調時間的折衷方案，局勢就會明朗。

至於外界關注的新北市長提名，李哲華說，目前2位適合人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然都有任務在身，且議會尚未結束，兩人都希望不要影響市政工作，所以協調工作還不急於開展。

