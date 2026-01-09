為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    蘇巧慧表態｢營養午餐免費｣挨批 綠營反擊：藍讓孩子承擔錯誤立法

    2026/01/09 16:41 記者黃子暘／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧表態，如她當選，就會立刻辦理國中小營養午餐免費，市議會國民黨團批評蘇「先抽走財源、再要求加碼支出」，民進黨團反擊，國民黨讓新北孩子承擔國民黨錯誤立法的結果。（資料照）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧表態，如她當選新北市長，就會立刻辦理國中小營養午餐免費，市議會國民黨團批評蘇「先抽走財源、再要求加碼支出」禁不起檢驗。市議會民進黨團反擊指出，國民黨一面喊「財政永續」，另一面卻在立法院主導不公平的財政收支劃分法修法，讓新北市人均預算變成全國倒數，讓新北孩子承擔國民黨錯誤立法的結果，台北卻擁有較好的財政結構可以從容辦理免費營養午餐。

    民進黨團總召集人廖宜琨表示，營養午餐免費已是台北、基隆、桃園、新竹市的共識，新北市國中小學童人數最多卻不跟進，造成的縣市差別對待，也讓家長有相對剝奪感，雙北是共同生活圈，台北與多數縣市可以辦理，新北補助卻跟不上，營養午餐免費不是縣市競爭，而是照顧學童最基本的堅持。

    廖宜琨批評，國民黨邊喊「財政永續」、邊主導極為不公的財劃法修法版本，讓新北人均可支配財源淪為全國倒數，導致新北市的孩子被迫「共體時艱」，這對新北市民而言極其不公平。

    副召蘇錦雄表示，現行以身分別、條件式補助的營養午餐制度，無形中加深差別對待，甚至造成標籤化，難以真正實現教育平等，若全面免費，不僅可避免區分身分，也能確保所有學童在校期間都享有同樣穩定、具品質的餐食供應，遺憾國民黨團把學生營養午餐當成攻防工具，把最基本對孩子的照顧當成政治算計籌碼，才是真正違背公共治理。

