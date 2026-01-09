「新北是否實施營養午餐免費」成藍綠白口水戰 翁震州批黃國昌罵錯對象

民進黨新北市議員翁震州指黃國昌為免費營養午餐批蘇巧慧沒道理，應該要找新北市政府。（摘自翁震州臉書）

台北市宣布國中小營養午餐免費政策引發各縣市比較心理，更成為2026新北市長選戰的攻防話題。民眾黨參選人黃國昌今天發文批民進黨參選人蘇巧慧虛偽，當初不支持修正財政收支劃分法，現在又為選舉拿香跟著拜，民進黨新北市議員翁震州9日在臉書PO文，指黃國昌不熟地方問政，要讓新北學童吃的更好，不能靠罵蘇巧慧，而是必須要求新北市府。

翁震州指出，感謝黃國昌贊同新北市民進黨團的提案，也支持免費營養午餐，說到財劃法，也要幫蘇巧慧說句公道話，蘇巧慧從頭到尾都說的很清楚：支持財劃法修法，而且新北應該拿最多。

翁震州說，結果不曉得新北人哪裡得罪黃國昌和國民黨立委傅崐萁，兩個人主導亂修的財劃法讓新北人均分配款從六都最低變成全國最低，而已經是人均最高的台北，修法後人均分配變成新北的接近兩倍，連新北市財政局長都說「看了會吐血」。

他表示，現在台北市宣布孩子營養午餐免費，憑什麼新北的孩子就不行？ 既然國民黨不做，請大家2026支持蘇巧慧，民進黨會讓新北每間公立中小學的小朋友都能吃的更均衡、更好。

國民黨新北市議員江怡臻9日表示，新北市作為全國人口最多、行政區最大的直轄市，財政結構本就承受極大壓力，初步估算，若要全面實施國中小營養午餐免費政策，市府每年需額外增加約46億元預算，這正是新北市目前所面臨的現實困境。

她指出，相關財政壓力的根源，與中央政府對地方的財政態度密切相關，已三讀通過的財劃法，中央政府不僅未依法落實，甚至揚言大幅刪減地方的一般性補助款與計畫型補助款，等同將地方民生福利作為政治籌碼，嚴重影響地方政府推動教育與社福政策的能力，不過江怡臻也強調，國中小營養午餐全面免費是新北市遲早必須推動的方向，而且不只是「免費」，更要確保孩子吃得健康、營養均衡，品質不能打折。

新北市議員江怡臻表示，國中小營養午餐全面免費是新北市遲早必須推動的方向。（摘自江怡臻臉書）

