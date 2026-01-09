竹市人工發5000元現金 議員林彥甫批︰行政倒退與災難

新竹市府發5000元現金採人工及選務投票模式實體發放，市議員林彥甫批是行政倒退與災難。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市府24日要實體發放5000元消費現金，並動員大量基層採選務投票模式實體發放，市議員林彥甫說，中央已普及「非現金化」的發放方式，市府竟選擇最傳統、最落後的「投開票所現場領現」模式。高達7500萬元的行政費用，換來的卻是大量現金搬運與保管的安全風險。如此高成本、低效率的模式，簡直是行政倒退。

林彥甫說，市府動員大量公務員加班支援，卻無法給予合理的補償。相較勞工加班有1.33或1.66倍工資，但支援的公務員卻僅能領取1到2千元不等的微薄加班費，且因職等不同，會出現同工不同酬的問題。有的人可領數千元，但多數基層僅能領1-2000元。對比選舉與公投每人約有3000~4000元的工作津貼，對基層公務員極度不公平，也引發基層強烈反彈。

請繼續往下閱讀...

且在警力已吃緊現狀下，警察仍須協助護送並守衛多處現金定點，無疑是雪上加霜。且人工發放實體現金極易產生誤發或金額錯誤的風險，一旦出錯，責任誰來扛？公務人員嗎？市府當初決策時顯然思慮不周，讓原先的美意變成基層的麻煩與危險。他籲市府須正視基層公務員的待遇與安全配套，不該讓浮編的預算浪費在無效率的發放方式上。市政規劃應以效率與人為核心，不是讓公僕為不成熟的決策買單。

市府指出，5000元發放人力配置比照選務模式執行，採尊重意願及鼓勵公務員參與為前提，各單位可依業務需求與現場實際狀況彈性調度。市府會依人事規定，辦理加班費或補休二擇一等措施，確保公務員獲合理補償與休息安排。另為降低執行風險並確保現場安全，已規劃相關保險機制，並協調警力維護現場秩序與人員安全，確保發放作業順利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法