    政治

    兩國論隱藏版！薛化元揭李登輝曾署名撰文：台灣有權要求獨立存在

    2026/01/07 21:07 記者陳昀／台北報導
    台教會等團體舉辦「解讀二七五八號決議案與雷震ㄜ救亡圖存獻議〉」座談，台教會會長薛化元專題演說。（記者王藝菘攝）

    

    前總統李登輝1999年接受「德國之聲」訪問時提出「兩國論」，主張中華民國與中華人民共和國是互不隸屬的兩個主權國家，鮮為人知的是，李登輝也曾署名在雜誌發表「兩國論」文章，主張北京政府現實上已掌握中國大陸，因此住在台灣的800萬名台灣人與200萬名大陸人，有權力要求安全獨立的存在。

    台灣教授協會會長薛化元今天在「解讀二七五八號決議案與雷震〈救亡圖存獻議〉座談會」上提到，大家都知道李登輝接受「德國之聲」訪問時提出「兩國論」，但大家不知道，李登輝也曾署名在雜誌上發表「兩國論」的文章。

    薛化元說，李登輝當時投稿主張，要了解北京政府現實上已掌握中國大陸，住在台灣的800萬台灣人跟200萬大陸人，有權利要求安全獨立的存在，並主張以獨立的「中華民國在台灣」，來解決台灣海峽兩岸的地位問題。

    「在台灣的800萬台灣人跟200萬大陸人」是什麼意思？薛化元指出，《台北和約》第十條提及，日本政府認定有兩種人可以使用中華民國護照，一種是在台灣島上擁有中華民國國籍的人與其後代，第二種是原先住在台灣跟澎湖等島上的居民及其後代，因此李登輝這項主張有其歷史背景。

