大快人心！南市拆共產黨違建旗座 網酸：這麼愛怎不回中國？

台南市政府昨宣布，依「社會秩序維護法」要求停止違法集會，依法拆除違法設施。（圖擷取自黃偉哲臉書粉專）

針對「台灣人民共產黨」於今年元旦在台南新營區舉行升旗典禮、播放中國國歌並懸掛五星旗一事，台南市政府昨宣布，市府警察局依「社會秩序維護法」要求停止違法集會，依法拆除違法設施。對此，臉書粉專打馬悍將高呼「大快人心！」

台南市長黃偉哲於臉書發文表示，國家的尊嚴不容踐踏，針對一而再再而三挑戰公權力的違法行為，已拆除新營「共產黨違建旗座」及相關違法設施。台南市議員王宣貿於Threads發文，內容提及「2026的元旦這群人又在新營升五星旗......」「2026年1月6日臺南市政府下令拆除違反船屋！」。

「打馬悍將粉絲團」也PO文大讚，「大快人心！共產黨在台南的建物，今天被台南市政府給拆掉了～」

網友看到消息後紛紛留言，有人說「拆的真好，會喜歡共產黨的，真的該去看醫生檢查腦袋了」、「如果這麼愛共產黨為什麼不滾回去中國？留在台灣幹嘛？」、「算是一種『拆那town』」、「可以除國籍！專機送回去」。

