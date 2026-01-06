南市第3度強拆共產黨違建旗座 黃偉哲強調國家尊嚴不容踐踏

針對「台灣人民共產黨」元旦違法集會，南市警方今依法拆除違法設施。（擷取自黃偉哲臉書）

針對「台灣人民共產黨」於今（2026）年元旦在台南新營區舉行升旗典禮、播放中國國歌並懸掛五星旗一事，台南市政府今（6）日表示，市府警察局當場依「社會秩序維護法」要求停止違法集會，今日依法拆除違法設施。台南市長黃偉哲在臉書發文表示，國家的尊嚴不容踐踏，針對一而再再而三挑戰公權力的違法行為，已拆除新營「共產黨違建旗座」及相關違法設施。

南市府表示，早在2018年間，新營區即出現以鐵皮搭建、外觀漆成紅色之建物，門口懸掛簡體字匾額「台灣人民共產黨，兩岸一家過好日子」，現場並升掛中國五星旗。經市府查證，該建物未依法申請建築許可，並非合法宗教設施，已涉及違章建築。2019年間，市府依相關規定認定屬違章建築，依法執行第1次強制拆除。2022年原址違章建物死灰復燃，市府經查仍屬違章建築，再度依法執行第2次強制拆除。

今年元旦，「台灣人民共產黨」在台南市新營區公共場域舉行「升旗典禮」，現場播放中國國歌並懸掛五星旗。警方第一時間到場處理，依法舉牌警告、全程蒐證，並就是否涉及違反《集會遊行法》、《社會秩序維護法》等相關法令，移送相關單位依法研處。此外，針對同一地點再度出現違章建物，市府經查確認後，依相關法令執行第3次強制拆除。

黃偉哲今日下午透過臉書發文強調，「國家的尊嚴不容踐踏」，吸引上萬網友按讚支持。網友留言「這怪手應該還要插台灣國旗去拆」、「要強硬起來別被看輕」、「公權力鐵拳就是這時候用的」。

「台灣人民共產黨」今年元旦在台南新營區舉行升旗典禮，南市府警察局當場依社會秩序維護法要求停止違法集會，今日更依法拆除違法設施。（擷取自黃偉哲臉書）

