中共有計畫在台培植力量 陸委會：修國安法可切斷滲透鏈

立法院內政委員會明日將審查行政院版「國家安全法」部分條文修正草案。陸委會送交國會報告強調，中共積極在台灣內部有計畫的培植力量，藉以擴大共諜網絡，進一步取得我方重要機敏資訊，有必要全面檢視國安相關法令，捍衛國家安全。行政院版提案增訂「參與組織」的不法行為態樣，可提前精準切斷滲透鏈。

國安法部分，修正內容包含增訂參與組織之不法態樣、增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰。公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權，可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

現行軍公教與退將等若涉犯國安之罪，必須待刑事判決有罪確定後才能剝奪其請領退休俸，草案則明定，相關人員遭判處有期徒刑以上之刑時，無需等待定讞，一審有罪就能月退砍半；現役軍人或公務員故意犯國安法者，加重其刑至2分之1。

陸委會報告指出，長期以來，中共對台統戰滲透無孔不入，並利用我民主自由環境，自台內部進行分化破壞，對台展開情報蒐集、技術竊取與發展共諜組織等工作，嚴重威脅國家安全與社會安定。中共相關行動最終目的就是要侵略台灣、消滅中華民國。

據國安局統計，2024年因共諜案起訴人數計64人，是2021年的3倍之多，滲透管道包含黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，透由拉攏、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等4大手法，對我國人進行吸納，顯示中共積極在台灣內部有計畫的培植力量，藉以擴大共諜網絡，進一步取得我方重要機敏資訊。

陸委會說明，本次行政院版草案旨在接軌國際公約、補強法制漏洞、強化懲治力道、保障科技主權。一、現行法對於「發展組織」者定有處罰機制，惟對於「參與組織」者缺乏明確規範，行政院版提案增訂「參與組織」的不法行為態樣，可提前精準切斷滲透鏈。

二、當前國安已不再侷限於實體邊界。隨著數位技術、社群媒體與經濟滲透的交互作用，政府有必要補強民主防衛機制，避免境外敵對勢力利用網路便利性，在台灣境內進行分化與統戰。本次行政院提案版本可強化「網路數位空間」中涉及國家安全部分之維護。

三、鑒於「公政公約」第20條規定，任何鼓吹戰爭的宣傳，應以法律禁止。參照該公約第11號一般性意見，聯合國人權委員會認為，上開禁止措施與該公約第19條規範的言論自由權完全相容，行使該權利同時伴隨著特殊的義務及責任；其所禁止者涵蓋所有形式之宣傳，包含威脅或導致侵略行為，或違反聯合國憲章的破壞和平行為。

四、建立分級懲治制度，並加重違法軍人及公務員之刑度。行政院提案版本針對為境外敵對勢力犯國安法之罪者，加重其刑度，係鑒於渠等對國家安全或社會安定的危害程度更甚，故有必要加重其刑。另受有國家俸祿的軍人及公務員，對於國家負有特殊之忠誠義務，若涉犯國安法，除有破壞保密義務等誡命外，亦可能損害政府團隊及軍隊士氣，故本次修法加重其刑度，並設立「一審有罪即停發」之制度，以為嚇阻。

陸委會強調，本次修法目的並非限制言論自由，而是履行國際公約義務。透過增訂網路服務提供者的協力義務，建立「快速反應、依法下架」機制，防止敵對勢力利用台灣的言論自由來瓦解民主體制。

陸委會指出，面對中共近年加大文攻武嚇、經濟脅迫及灰色地帶侵擾等複合式壓迫，並持續遂行統戰、滲透及干預作為，本會依循政府政策方向，偕同相關部會持續滾動檢討兩岸事務相關法令，祈本次修法可以順利完成，共同守護台灣民主體制。

