指財劃法一般性補助款分配不公 劉和然促公式法制化

新北市副市長劉和然認為財劃法的一般性補助款對縣市政府分配不公，希望回到公式法制化，公平、合理分配。（記者賴筱桐攝）

今年中央總預算案因財政收支劃分法爭議持續卡關，連帶影響給地方政府的補助款，新北市副市長劉和然表示，一般性補助款到底怎麼分配沒有人知道，新北市人口逾404萬為全國最多，卻只拿到最少額度111.4億元，希望可以回到公式法制化，合理、公平分配。

劉和然在臉書發布「財劃法小教室」影片，他指出，一般性補助款包括4大項目，第1是社會福利，包括身心障礙、中低收入、弱勢族群的生活津貼或生活補助，第2是教育補助，包括營養午餐補助，或是學校的設施補助，第3為基本設施補助，例如各縣市的道路、橋梁或是污水下水道等基礎建設，第4是財政收支短缺的補助，在6都沒有，但上述補助款到底怎麼分配？根本沒有人知道。

劉和然舉例說，按照常理而言，人口數多的縣市應該分配多、人口少的分配少，可是新北市人口數有404.5萬人，竟然拿到最少額度111.4億元，人口數最少的台南市185.3萬人，卻拿到189.2億元，人口數居中的高雄市272萬人，也拿到190.2億元。

劉和然認為，這樣的分配方式對新北市感受非常不好，實質上也分配的比較少，希望未來一般性補助款可以回到公式法制化，合理、公平分配。

