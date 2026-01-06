江啟臣提廚餘政策 何欣純回批豐原被濫倒是「廚餘旗艦城」嗎

台中家戶廚餘去化方式成為問政焦點。（資料照，讀者提供）

國民黨台中市長擬參選人、立法院副院長江啟臣5日前往雲林南亞廚餘回收場，考察廚餘回收與資源化處理經驗，提出轉化廚餘為有機肥料等政策，民進黨台中市長參選人、立委何欣純立即回應，稱在豐原看到廚餘亂倒在水溝裡面，臭不可聞，難道讓台中背上「廚餘旗艦城」污名嗎？由於豐原是江啟臣服務處所在本命區，選戰火花逐漸增溫。

台中市每天生產280公噸熟廚餘，家戶廚餘需隨一般垃圾處理，廚餘政策成為市長、議員選戰政策焦點，江啟臣視查雲林南亞廚餘回收場後，對外表示身為農家子弟，看到廚餘製成「有機肥本尊」，沒有惡臭，對比傳統雞屎肥氣味友善程度完勝，會為鄉親打造台中「永續旗艦城」。

請繼續往下閱讀...

江啟臣服務處設在豐原大道，當地社皮里溝渠在2日遭不肖民眾惡意棄置廚餘，沖刷至社皮路住宅區，民進黨台中市議員謝志忠立即向環保局檢舉，環保局稱用最快速度清理，並取締非法棄置行為。

何欣純說，這陣子走訪基層、拜訪里長，碰到很多社區主委反應，台中市廚餘問題非常嚴重。

何欣純表示，台中廚餘無處可倒，豐原發現廚餘亂倒在水溝裡面，臭不可聞，難道讓台中背上「垃圾旗艦城」、「廚餘旗艦城」污名嗎？要擺脫污名，解決廚餘垃圾問題需交給何欣純來做。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法