第3件！被控喬中華電信人事 陳玉珍冷回：馬郁雯別藉此衝聲量

陳玉珍說，一步一腳印經營基層才是真正關心選民的做法。（資料照 記者吳正庭攝）

前媒體人馬郁雯今天公布兩張對話截圖，延續昨天指控國民黨金門立委陳玉珍涉喬中華電信員工人事升遷，指陳玉珍又聲稱已喬好讓中華電信陳姓員工升職；對此，陳玉珍語帶諷刺「勸」正爭取民進黨台北市第5選區（中正、萬華）議員提名的馬郁雯，不要想藉「打藍營戰將」來提高聲量，應該一步一腳印經營基層。

中華電信高雄營運處金門服務中心經理王福財說，他對於該人事案沒有決定權，且該名陳姓員工調往其他單位算是平調、增加歷練。

陳玉珍繼被控施壓中華電信金門區翁姓、李姓員工人事升遷案，馬郁雯再公布對話截圖，指陳表示已跟中華電信協商好，讓陳姓員工升職，馬郁雯痛批「這不是金門土皇帝，什麼才是金門土皇帝」？

陳玉珍說，馬郁雯要選中正萬華區的議員，請好好一步一腳印去中正萬華區探訪民意，不要想藉由打藍營的戰將來提高自己的聲量，一步一腳印去經營基層才是真正關心選民的做法，這樣出來當議員也才會對中正萬華區的選民有幫助，老百姓想要的不是這種想要譁眾取寵、趁機作秀的民意代表。

