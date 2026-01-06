黃國昌籲民進黨選市長要辭立委 吳靜怡：民眾黨其他人呢？

民眾黨主席黃國昌。（記者劉信德攝）

民眾黨主席黃國昌昨宣布，他已簽署立委離職書並點名民進黨台南、高雄立委要參選縣市長，應把立委給辭了；對此，媒體人吳靜怡表示，民眾黨的制度不是制度？因兩年條款黃國昌、黃珊珊皆簽辭職！其他人呢？

吳靜怡在臉書PO文表示，黃國昌已在黨團簽署辭職書，黃珊珊也簽了，但實際送出時間安排於1月30日後、2月1日新任立委接任前，黃國昌雖然強調他身為民眾黨主席與黨團總召，不希望立委任職與選舉提名出現重疊而讓外界質疑制度鬆動，事實上，陳昭姿因為柯文哲的關係而被列為例外情況，才被外界質疑兩年條款的公正性！

吳靜怡指出，黃國昌辭職立委拼藍白新北市長初選，藍白代表縣市參選人江啟臣、柯志恩、謝龍介、張嘉郡、王育敏、謝衣鳯、吳宗憲要不現在通通辭職參選？黃國昌不只強調自己尊重制度，也指責立委未依制度提前辭職就參選縣市長，認為這是「領立委的薪水去做縣市選舉」，對立法委員角色與責任定位提出嚴厲批評。

延伸黃國昌的說法，藍白要合作，就必須共同樹立典範，黃國昌能做到，立委吳宗憲也更應該跟著做才能和陳婉惠拼宜蘭初選，選高雄市長的立委柯志恩、選台南市長的立委謝龍介、選雲林縣長的立委張嘉郡、選嘉義縣長的立委王育敏、選彰化縣長的立委謝依鳯是不是今天都要簽離職書？更應該先辭職的是立法院副院長江啟臣，應當成為黃國昌嘴裡，全立院龍頭的表率！

吳靜怡直言，今天中央總預算會不會排到程序委員會？就知道這些縣市首長參選人在不在乎地方相關補助被卡關了，無論是孩子的營養午餐、孕婦的新生兒補助，甚至北北基桃幾百萬民眾的TPASS，還得必須拜託藍白立委有良心，辭職前，趕快審預算！

