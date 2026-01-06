為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    TPASS經費卡關 侯友宜：地方先行動支預算

    2026/01/06 12:20 記者翁聿煌／新北報導
    新北市長侯友宜表示，TPASS新北今年已經編列11億元，面對中央預算遲未下來，新北會先行動支，不會讓民眾搭乘權利受損。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜6日視察捷運中和光復線（新北市段）可行性研究規劃路線時，被問到中央總預算還在卡關，TPASS經費可能只能撐到這個月底，市府有何因應措施，侯友宜表示，TPASS新北今年已經編列11億元，面對中央預算遲未下來，新北會先行動支，不會讓民眾的搭乘權利受損。

    侯友宜表示，新北市、台北市跟桃園，面對這樣一個狀況其實都有因應，在搭乘大眾運輸的過程當中，絕對不會受到中央這個撥款比較遲而受到影響，會全力做好整個配套規劃。

    對於總預算卡關，總統賴清德跟行政院長卓榮泰說準備要下鄉去宣講，侯友宜表示，前一段時間他就說過好好去做，如何跟在野黨做充分的溝通跟說明，能夠快速解決總預算的問題，這是一個課題，不管總統、院長，面對立法院，大家都能夠互相包容跟尊重，趕快面對這個問題，實際去做好溝通協調才是最重要的。

    對於民眾黨主席黃國昌說2026新北市藍白基本盤要拚到最後，才能夠再談合作，他表示他的民調其實跟台北市副市長李四川在不同的族群也各有領先，市長是否擔憂到最後藍白合又破局？侯友宜表示，黨有黨的規劃跟機制，那最重要在這段時間，他覺得選舉都是一時的，拚市政建設才是最重要的，所以大家都不用擔心，他會全力以赴，做出有感的建設，市民就會支持。

