前民眾黨副主任林昭印 聲援柯文哲涉違集遊法 檢認定非首謀不起訴

台北地檢署勘驗蒐證畫面後，無從認定林男為集會遊行首謀，罪嫌不足，予以處分不起訴。（記者吳昇儒攝）

台北地檢署偵辦京華城弊案，前年12月26日起訴柯文哲時，支持群眾前往聲援，警方依規定舉牌制止，但群眾不僅不解散還與執勤警員爆發推擠。警方認為時任民眾黨組織發展部副主任的林昭印為首謀，依違反集會遊行法，將他函送法辦。台北地檢署勘驗蒐證畫面後，無從認定林男為集會遊行首謀，罪嫌不足，予以處分不起訴。

警方認為，案發當天林昭印未經主管機關許可，號召群眾手持布條、旗幟前往台北地檢署前「聲援柯文哲」，藉此舉行集會活動並帶領群眾靜坐表達訴求。

中正一分局長張嘉煌透過擴音器告知群眾該行為已觸法，但多次舉牌制止，林仍置若罔聞，直到隔天清晨4時25分群眾才全數離去。因此認定時任民眾黨組織發展部副主任的林昭印為首謀，涉犯集會遊行法中的首謀者違法不解散罪，將他函送台北地檢署偵辦。

林到案後辯稱，當天是在現場等候柯文哲延押案的審理結果，群眾是自發性的前往，沒有人發起。因為群眾不是他召集來的，所以也沒有辦法帶領群眾離開。

檢察官逐一勘驗警方的蒐證錄影畫面，均無法認定林昭印有糾集群眾的行為或已處於領導地位；此外，第2次舉牌前後部分情緒激動的民眾與警員發生推擠時，林還在管制口前高舉左手，疑似安撫、制止部分情緒激動民眾。

檢察官調查後認為，無從認定林昭印為集會遊行的首謀，甚至在現場民眾鼓譟時，還主動安撫、制止，罪嫌不足，予以處分不起訴。

