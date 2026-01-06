為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯文哲稱總預算「該處理要處理」 鍾佳濱：盼影響力促綠白合起點

    2026/01/06 12:04 記者李文馨／台北報導
    民進黨立院黨團今天召開「人民蒼生為念 全民福祉不能斷 預算審議不能拖」記者會，幹事長鍾佳濱（左二）、書記長陳培瑜（右二）、立委林月琴（左一）、張雅琳（右一）出席。（記者羅沛德攝）

    民進黨立院黨團今天召開「人民蒼生為念 全民福祉不能斷 預算審議不能拖」記者會，幹事長鍾佳濱（左二）、書記長陳培瑜（右二）、立委林月琴（左一）、張雅琳（右一）出席。（記者羅沛德攝）

    今年度中央政府總預算案在立法院遲未付委審查，民眾黨主席柯文哲日前拜會民進黨團總召柯建銘時曾表達，「該處理還是要處理，看怎麼處理」，外界關注是否有「綠白合」可能。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，期待在柯文哲的影響力之下，讓民眾黨與民進黨之間促成進一步的合作可能，而這樣的合作起點，希望能從總預算審議付委開始。

    民進黨團今天上午在立法院召開「人民蒼生為念，全民福祉不能斷，預算審議不能拖」記者會，盤點包含治水、通勤月票TPASS，以及生育補助等預算皆受影響。根據行政院主計總處統計，不得動支金額達2992億元，包含新興計畫1017億元將不得辦理。

    鍾佳濱指出，柯文哲日前到訪立法院已清楚地彰顯，民眾黨在新年度希望成為「具有影響力的關鍵少數」，民進黨團總召柯建銘也誠懇向柯文哲請託，希望年度政府總預算、國防特別條例及相關特別預算，能夠獲得民眾黨的支持。

    鍾佳濱表示，柯文哲當時並未推辭相關請託，只是謙虛地表示自身影響力未必如外界想像般巨大，但民進黨仍期待，在柯文哲的影響力之下，能夠讓民眾黨與民進黨之間促成進一步的合作可能，而這樣的合作起點，民進黨希望能從總預算審議付委開始討論。

    媒體追問，柯文哲到訪後，是否成為「綠白合」契機。鍾佳濱回應，民眾黨所謂的「兩年條款」是其對社會與支持者的承諾，內部規範如何執行，民進黨尊重民眾黨本身；至於民眾黨主席黃國昌表達將於2月辭去立委職務，並投入縣市長選戰，這屬於其個人規劃，未來台灣各政黨之間，無論是合作、分工或競爭，都是民主政治的常態。

    鍾佳濱說，希望以年度政府總預算付委、國防特別預算條例能夠交付審查，做一個新的契機。黃國昌過去在不同的政黨之間遊走，他也充分的展現出他在政治上選擇合作對象的眼光。我想未來，民進黨很誠意的願意跟在野的政黨就議題來討論，只要是對國家有幫助，只要是對人民的福祉有幫助的，民進黨都會加以考量。

