    首頁 > 政治

    總預算卡關羅明才仍反問主計長？粉專酸：你好意思問

    2026/01/06 11:53 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委羅明才。（資料照）

    立法院財政委員會昨邀行政院主計總處、國防部、財政部、海委會等機關，就「115五年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行報告並備詢。國民黨立委羅明才昨詢問主計總處主計長陳淑姿「元月5號，115年時到，那總預算怎麼還沒過咧？」，對此網紅「盾牌牙醫」史書華無奈地說「台灣人：......」。

    羅明才昨於「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」專案報告備質詢陳淑姿，羅明才問「今天幾月幾號？」陳回「元月5號」，羅再問「元月5號嘛，115年時到，那總預算怎麼還沒過咧？」陳無奈回「這個部份我要拜託，也要懇請貴院能夠來進行審查」。

    消息曝光後，「盾牌牙醫」史書華揶揄，羅提問後，「主計長陳淑姿回覆：......」、「台灣人回覆......」。臉書粉專「MRr.科學先生」也PO文酸說，「主計長心裡一定在想，老娘還想問你咧！你好意思問我？」，還有網友留言表達不同看法，有人說「真的假的？他竟然有這個勇氣問這種爛問題？」、「立委薪水應該要跟總預算綁一起，不審就沒薪水領！」、「繳稅養這種87立委，情何以堪」。

    相關新聞請見︰

    國防部核密作業新政策挨批增成本 標示【無】一度讓立委搞錯

    自由日日shoot》藍白不審總預算 癱瘓台灣 立委：50億「救命錢」無法動支

    相關新聞
    政治今日熱門
