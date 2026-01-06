為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    自由日日shoot》藍白不審總預算 癱瘓台灣 立委：50億「救命錢」無法動支

    2026/01/06 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    今年度總預算案遭藍白卡關，遲未付委審查，立委痛批，若發生災害，政府將無「救命錢」可支應。圖為花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流救災情形。（資料照）

    今年度中央政府總預算案遲未付委審查。行政院主計總處昨指出，總預算案未審議通過，不得動支金額二九九二億元。其中，第一預備金四十億元、第二預備金八十億元、災害準備金五十億元，合計一七〇億元，將無法動支；立委痛批，藍白杯葛癱瘓台灣，若今年發生災害，政府將無「救命錢」可支應，國家非常危險。

    若發生災害 國家將非常危險

    立法院財政委員會昨日邀行政院主計總處、國防部、財政部、海委會等機關，就「一一五年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行報告並備詢。

    主計總處主計長陳淑姿指出，總預算案未審議通過，對國家安全產生影響，國防部部分，新興計畫廿七億元將不得辦理，包括「戰傷手術及急救醫療設備整備」軍事醫療投資計畫等，將不利平、戰時救命與續命裝備的更新；經常性經費及延續性計畫超過一一四年度預算部分，計七二五億元，倘預算遲未通過，將影響後備戰提升、部隊戰演訓任務、建軍備戰及人才培育訓練等。

    地方受益新興計畫 不得辦理

    海委會方面，陳淑姿說，新興計畫二‧四億元將不得辦理，包括整建海巡老舊基層廳舍，汰換老舊三、四G-M化偵查系統，補強碼頭風化危安工程等，恐影響海巡執勤量能、查緝反毒效能；經常性經費及延續性計畫超過一一四年度預算部分計二‧四億元，倘若預算遲未通過，將影響海巡同仁執勤時的安全保障。

    主計總處彙整，今年度總預算案中，多項地方政府受益項目因屬新興計畫，包括中央自辦涉及地方政府受益一三〇億元及地方補助款五〇七億元，合計六三七億元將受影響不得辦理；第一預備金四十億元、第二預備金八十億元、災害準備金五十億元，均不得動支。

    民進黨立委賴瑞隆受訪痛批，藍白連審都不審，總預算案仍未付委，是刻意杯葛國家及地方建設。災害準備金不能動支，若今年發生災害，政府將沒有救命錢可支應，國家非常危險。藍白不審總預算案，造成地方重大建設延宕，以高雄為例，好不容易推動大林蒲遷村，遷村經費被卡住六十億元動彈不得，遷村也被拖延。

    民進黨立委郭昱晴質疑，在野黨立委不審預算，連帶影響一〇三萬通勤族、學校工程等。陳淑姿回應，地方政府受益項目屬新興計畫的，包含無人載具產業發展計畫、北回之巔旗艦計畫、高雄到屏東第二條快速道路，現在都受到影響。

    圖
    圖
    熱門推播