涉貪案高院撤銷改判高檢署已上訴 高虹安回應了

新竹市長高虹安立委期間涉貪助理費，高院二審宣判撤銷原一審7年4個月貪污罪，改判使公務員登載不實的偽造文書6月，得易科罰金18萬。對高院的判決，檢方已在昨天提出上訴，並認為高院判決認事用法有誤，堅持本案確有「詐領犯意」，且判決違背法令，決定提起上訴。對檢方的上訴，高虹安透過市府城銷處新聞單位回應「尊重。二審已判決貪污無罪，現在就是全力拼市政」。

高虹安的助理費貪污案高院二審大逆轉獲判無罪，被停職1年5個月的高虹安已在去年12月18日復職回歸市府，高虹安雖回歸市府，但因貪污案官司還未定讞，也使得其市長剩下不到1年的時間，仍籠罩在官司未定的狀態，加上與旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）的誣告官司還在最高法院審理期間，也牽動其市長職務與連任之路，還未定讞的2件官司左右高虹安的政治之路。

由於高虹安高院二審貪污案被撤銷改判，引發政治與法律界不同見解，高檢署上訴的理由也認為，高虹安確實具有詐領犯意，且原判決在事實認定及法律適用上仍存違誤，判決結果違背法令；另，原同樣獲判無罪的前法務主任陳昱愷，依速審法第9條第1項第2、3款提出上訴的理由也成立，因此一併提起上訴。

