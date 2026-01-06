為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    TPASS恐斷炊藍首長卻情勒中央 林楚茵列藍縣市立委：快審預算

    2026/01/06 11:24 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    藍白拒審總預算衝擊許多政策，傳出TPASS今年3月可能斷炊；對此，民進黨立委林楚茵表示，國民黨作賊喊抓賊，補助被藍委卡關，藍白快審預算，並列出各縣市國民黨籍立委，讓大家看清楚是哪些人不審總預算、卡住TPASS撥款。

    林楚茵在臉書PO文表示，上週五是2026年第一次院會，藍白還是卡著2026年度總預算，不肯付委審查，眼看TPASS補助將斷炊，各縣市紛紛自找財源，藍營首長還呼喊中央儘快撥款，但你們根本搞錯對象！

    林楚茵指出，卡住撥款的不是中央政府，是藍白立委！先不管民眾黨8席不分區，國民黨籍區域立委至少還有36席，你們是忘記了，還是害怕想起來？沒關係，楚茵直接幫你們把各縣市國民黨籍立委列出來，讓大家看清楚是哪些人不審總預算、卡住TPASS撥款。

    林楚茵直言，這36席區域立委，選民投票給你們當立法委員，不是要你們懲罰人民、卡住民眾權益，還讓同黨籍縣市長受苦哭哭，趕快付委審查、通過總預算啦！

    中國國民黨各縣市立委：

    台北市：王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆

    新北市：洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔

    桃園市：牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華

    台中市：顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣

    新竹縣：徐欣瑩、林思銘

    苗栗縣：邱鎮軍

    彰化縣：謝衣鳯

    南投縣：馬文君、游顥

    雲林縣：丁學忠

    花蓮縣：傅崐萁

    台東縣：黃建賓

    基隆市：林沛祥

    新竹市：鄭正鈐

    金門縣：陳玉珍

    連江縣：陳雪生

