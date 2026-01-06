為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    傳李麗娟被約談下一個換他？ 黃國昌怒嗆：可笑！放馬過來

    2026/01/06 11:33 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者劉信德攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者劉信德攝）

    民眾黨主席黃國昌涉指揮狗仔集團案延燒，週刊今踢爆檢已首度約談凱思國際負責人李麗娟，證明黃才是凱思國際的實際負責人，李麗娟則是黃涉貪的幫助犯，形同黃國昌所設的防火牆已遭突破。對於相關指控，黃今日再次以情緒性字眼開嗆週刊、記者，怒噴：「丟人現眼、太可笑、邏輯有問題，想要羅織入罪，放馬過來！」

    在金流疑雲上，週刊揭露，黃國昌小姨子高翬的耘力國際長期匯款給李麗娟，李再拿90萬元存入凱思國際，作為公司開辦的第一桶金，凱思金流水位高達3、4千萬元，加上狗仔、金主與李麗娟素無往來，說詞明顯與物證兜不攏，恐被改列貪汙被告。

    週刊也直指，黃國昌除了是凱思國際的實際負責人，連當時的《民報》及求真民調也全由他掌控，李麗娟及張晉源只不過是黃的人頭，檢調即將約談黃國昌。

    另，週刊更調查發現，黃的岳父高熙治與石姓友人過去還曾貪政府便宜，非法占用學產地逾百坪，並積欠租金及違約金多年，高當年占用學產地積欠的租金，至今仍未還給教育部。而高的委任律師洪肇彤與黃國昌的關係密切，黃國昌仍在時代力量擔任立委兼黨主席時，洪肇彤就是時力黨團助理。

    對於上述指控，黃國昌表示，黨檢媒三位一體的《鏡週刊》今天又寫了一些東西，新的一年還是沒有什麼長進，令人遺憾的是整個國家司法的公信力已被民進黨三位一體快要玩慘了。他質疑，特定的人有沒有被約談、講了什麼，週刊怎麼會知道，是通靈嗎？

    「若不是檢調違反偵查不公開，姑且不講內容是否正確，最根本的問題是，誰違法偵查不公開？」黃國昌批評，又在刻意片面地洩漏給媒體炒作，想要羅織入罪，放馬過來，鏡週刊在那邊亂寫相關訴訟他都提告了。

    黃國昌強調，民眾黨所進行的訴訟程序，沒有偵查不公開的問題，若大家看了鏡週刊交給法院的答辯狀真的看了會噴飯，週刊稱有人爆料他們就這樣寫，這是新聞傳播所教的記者查證義務嗎？真是太可笑了，鏡電視先前胡說八道，結果卻稱有查證，還稱只是轉載鏡週刊，不關他們的事，真是丟人現眼。

    媒體追問，黃國昌岳父高熙治曾非法占用學產地逾百坪，並積欠租金及違約金多年，迄今仍在與教育部打官司，遭外界質疑黃國昌的居住正義恐為雙標？黃國昌反嗆記者：「我岳父依法主張權益有什麼問題，你的問題恐怕本身邏輯就有問題。」

