選市長要辭立委遭綠營譏雙標蔥 黃國昌嗆：民進黨找國民黨墊背

民眾黨主席黃國昌。（記者劉信德攝）

民眾黨主席黃國昌昨宣布，他已簽署立委離職書並點名民進黨台南、高雄立委要參選縣市長，應把立委給辭了；此舉遭民進黨立委王定宇嘲諷，「雙標蔥」忘了國民黨多位立委也要選縣市長。黃國昌今受訪時反嗆，民進黨找國民黨人當擋箭牌、墊背，更強調2022年有民眾黨的政策，現在已經是2025年。

黃國昌表示，民進黨的人講這些話真的是，自己的事自己面對，一天到晚拿別人當擋箭牌，超級可笑。「我黃國昌2018年就提出這個主張了，對任何人都是一樣。」他當時還清楚介紹在美國法裡，若帶A職選B職在法律規範會有何種效果。

請繼續往下閱讀...

「民進黨人要去找國民黨人當擋箭牌、墊背！」黃國昌批評，他只問一件事，你們這些立委為了自己初選不來國會工作，跑去選區拼初選，對得起選民、立委這份薪水嗎？憑什麼領著立委薪水躲在自己的選區拼初選。

媒體追問，民眾黨在2022年時任立委高虹安、賴香伶也帶職參選新竹市長及桃園市長，是否有雙標疑慮？黃國昌說，2022年有民眾黨的政策，現在已經是2025年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法