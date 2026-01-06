為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    選市長要辭立委遭綠營譏雙標蔥 黃國昌嗆：民進黨找國民黨墊背

    2026/01/06 11:18 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者劉信德攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者劉信德攝）

    民眾黨主席黃國昌昨宣布，他已簽署立委離職書並點名民進黨台南、高雄立委要參選縣市長，應把立委給辭了；此舉遭民進黨立委王定宇嘲諷，「雙標蔥」忘了國民黨多位立委也要選縣市長。黃國昌今受訪時反嗆，民進黨找國民黨人當擋箭牌、墊背，更強調2022年有民眾黨的政策，現在已經是2025年。

    黃國昌表示，民進黨的人講這些話真的是，自己的事自己面對，一天到晚拿別人當擋箭牌，超級可笑。「我黃國昌2018年就提出這個主張了，對任何人都是一樣。」他當時還清楚介紹在美國法裡，若帶A職選B職在法律規範會有何種效果。

    「民進黨人要去找國民黨人當擋箭牌、墊背！」黃國昌批評，他只問一件事，你們這些立委為了自己初選不來國會工作，跑去選區拼初選，對得起選民、立委這份薪水嗎？憑什麼領著立委薪水躲在自己的選區拼初選。

    媒體追問，民眾黨在2022年時任立委高虹安、賴香伶也帶職參選新竹市長及桃園市長，是否有雙標疑慮？黃國昌說，2022年有民眾黨的政策，現在已經是2025年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播