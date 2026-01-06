列民眾黨帶職參選事蹟 四叉貓：算不算是一種雙標呢？

網紅四叉貓。（資料照）

民眾黨主席黃國昌昨（5日）宣布將辭不分區立委，並點名民進黨立委選市長應先辭立委，不過沒提到有意轉換跑道的國民黨立委，民眾黨彰化縣黨部也呼籲民進黨立委陳素月要辭職參選。對此，網紅四叉貓PO出民眾黨帶職參選的人物，請問將來民眾黨所有的政治人物，都會保證參選前辭去職務嗎？還是未來幾年只能拿出一個黃國昌（可能還有張啟楷？）當樣本。

四叉貓在民眾黨批評民進黨帶職參選的臉書貼文留言表示「民眾黨立委高虹安參選新竹市長，民眾黨立委賴香伶參選桃園市長，這兩位當初也沒有辭立委喔，柯文哲當年還出來幫忙護航說：『我們這一些要去參選的都是黨內徵召，所以沒有辭職參選的計畫』（2022.4.22）這算不算是一種雙標呢？」

四叉貓在臉書PO文表示，2019年10月16日：民眾黨官方粉絲團發了一篇《帶職參選，是好的政治文化嗎？》內容是批評藍綠立委參選縣市長都是『帶職參選』、2022年4月22日：民眾黨籍立委，賴香伶參選桃園市長，（註：後來還有高虹安參選新竹市長）民眾黨籍參選市長的都沒有辭去立委職位，記者詢問柯文哲這樣算不算雙標，柯文哲回應：「我們這一些要去參選的都是黨內徵召，所以沒有職辭參選的計畫」、2026年1月5日：簽了兩年條款，本來就會在2026年1月31日卸任的民眾黨立委黃國昌，宣布參選新北市長（註：可能也沒說要參選，只說要讓新北發光）並點名綠營立委參選市長應辭立委。如果不知道什麼叫做民眾黨式的包牌，現在你們可以看看。

四叉貓在另一則貼文表示，既然民眾黨彰化黨部回應我，那他就正式發一篇回應，民眾黨講「帶職參選」的議題講了七年，事實證明2022年的選舉，民眾黨自己也做不到（高虹安和賴香伶）這次推一個簽了兩年條款，本來就會在月底卸任的黃國昌出來當範例，並且說這是民眾黨的進步與進化，好！就問一下，請問將來民眾黨所有的政治人物，都會保證參選前辭去職務嗎？還是未來幾年只能拿出一個黃國昌（可能還有張啟楷？）當樣本？

