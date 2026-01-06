中央預算卡關TPASS經費恐斷炊 台南僅能撐1個月

TPASS南高屏999方案對通勤族來說相當經濟優惠，如今卻面臨中央補助斷炊。（台南市政府提供）

今（2026）年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，使得中央補助各縣市的TPASS經費可能斷炊，台南市初步規劃先以去年度剩餘款撥付，預估暫時可再支撐1個月，將邀集高、屏及嘉義縣共同討論後定案。

台南目前有台南境內299/399、大台南公車+南嘉台鐵799、南高屏999、嘉嘉南999及嘉義799等6個定期票方案，去年度平均每月共約有1.6萬人使用。南市交通局長王銘德表示，TPASS方案票差經費每年仰賴中央補助3億餘元，市府負擔約6千餘萬元，定期票方案係以專戶方式管理，倘中央補助斷炊，不僅影響TPASS通勤族權益，各運具業者也會受到極大影響。

王銘德表示，目前初步規劃先以去年度剩餘款撥付各運具業者，或採優先撥付予在地公共運輸業者為主，預估暫可再支撐1個月，以維持本市公共運輸服務品質。惟因各縣市預算編列經費方式不同，近日將邀高、屏及嘉義縣共同討論後定案。

市長黃偉哲表示，台南市盤點今年度共有126項中央補助計畫、約70億元恐遭延宕或受阻，其中「TPASS行政院通勤月票補助」亦卡關，將影響通勤族負擔；若中央總預算持續未通過，市府恐被迫舉債因應，利息支出將排擠其他待支出經費，呼籲中央總預算不應該成為政治對抗的工具，藍白若持續阻擋審議，受害的不是政黨，而是地方政府與全體人民的權益。

台南市目前TPASS有6個定期票方案，去年度平均每月共約有1.6萬人使用。（台南市政府提供）

