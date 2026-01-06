為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中央預算卡關TPASS經費恐斷炊 台南僅能撐1個月

    2026/01/06 05:47 記者王姝琇／台南報導
    TPASS南高屏999方案對通勤族來說相當經濟優惠，如今卻面臨中央補助斷炊。（台南市政府提供）

    TPASS南高屏999方案對通勤族來說相當經濟優惠，如今卻面臨中央補助斷炊。（台南市政府提供）

    今（2026）年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，使得中央補助各縣市的TPASS經費可能斷炊，台南市初步規劃先以去年度剩餘款撥付，預估暫時可再支撐1個月，將邀集高、屏及嘉義縣共同討論後定案。

    台南目前有台南境內299/399、大台南公車+南嘉台鐵799、南高屏999、嘉嘉南999及嘉義799等6個定期票方案，去年度平均每月共約有1.6萬人使用。南市交通局長王銘德表示，TPASS方案票差經費每年仰賴中央補助3億餘元，市府負擔約6千餘萬元，定期票方案係以專戶方式管理，倘中央補助斷炊，不僅影響TPASS通勤族權益，各運具業者也會受到極大影響。

    王銘德表示，目前初步規劃先以去年度剩餘款撥付各運具業者，或採優先撥付予在地公共運輸業者為主，預估暫可再支撐1個月，以維持本市公共運輸服務品質。惟因各縣市預算編列經費方式不同，近日將邀高、屏及嘉義縣共同討論後定案。

    市長黃偉哲表示，台南市盤點今年度共有126項中央補助計畫、約70億元恐遭延宕或受阻，其中「TPASS行政院通勤月票補助」亦卡關，將影響通勤族負擔；若中央總預算持續未通過，市府恐被迫舉債因應，利息支出將排擠其他待支出經費，呼籲中央總預算不應該成為政治對抗的工具，藍白若持續阻擋審議，受害的不是政黨，而是地方政府與全體人民的權益。

    台南市目前TPASS有6個定期票方案，去年度平均每月共約有1.6萬人使用。（台南市政府提供）

    台南市目前TPASS有6個定期票方案，去年度平均每月共約有1.6萬人使用。（台南市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播