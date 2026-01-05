為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    柯文哲昔稱賴清德上任經濟慘 今台股衝破3萬大關狠打臉

    2026/01/05 23:08 即時新聞／綜合報導
    5日台股指數一舉衝破3萬大關，創下重要里程碑。台股示意圖。（資料照）

    5日台股指數一舉衝破3萬大關，創下重要里程碑。台股示意圖。（資料照）

    在權值王台積電（2330）帶動下，今天（5日）台股指數一舉衝破3萬大關，創下重要里程碑。民進黨立委林楚茵忍不住吐槽前民眾黨主席柯文哲選總統時酸賴清德若選上會讓台灣經濟變差、外資跑光光，可如今台股屢開紅盤，「藍白整天喊民不聊生、唱衰台積電，是不是該閉嘴了？」

    2023年各陣營在打總統選戰時，柯文哲接受專訪稱賴清德如果當上總統，首先是戰爭的風險當然會變高，再來就是經濟必定會變差，光是兩岸關係緊張，外資就全部跑光了。不過賴清德上任快2年，台股指數屢創新高，今天更一舉衝破3萬大關。

    對此，林楚茵今天在臉書發文，「馬英九當年要把台積電賣給紫光，好在蔡英文前總統守下，才有現在的1670元台積電；柯文哲2023年看衰賴總統，但賴清德總統執政邁入第2年，台股就突破三萬點。事實證明，信藍白台灣會倒楣！藍白整天喊民不聊生、唱衰台積電，是不是該閉嘴了？」

    她接著說：「藍白說『不』的事，就是台灣該做的事！國防也一樣。國民黨狂卡總預算、8年1.25兆國防特別預算，阻礙台灣強化國力。不做國防，台灣的好經濟是要讓中國收割嗎？台灣經濟強，國防更要強。」

