藍委要求譴責美闖委國 矢板明夫搖頭：這是生存問題

矢板明夫直言，台灣此刻是否承擔得起「對最重要安全夥伴公開指責」的代價。（路透檔案照）

印太戰略智庫執行長矢板明夫。（資料照）

美國活捉委內瑞拉強人總統馬杜羅及其妻子（Nicolás Maduro），引發國際關注，台灣內部有一票人配合中國論調，要求譴責美國。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，國際政治從來不是道德沙龍，而是風險、實力與信任的計算，台灣在野黨正不斷消耗盟友的信任，實質上也正在傷害台灣的安全利益。

「非價值選邊 日本是現實判斷」

矢板明夫5日深夜在臉書發文，「近日，美國對委內瑞拉採取軍事行動並逮捕總統馬杜洛，引發國際爭議。日本首相高市早苗1月4日發表聲明，未正面批評美國行動，而是著眼於局勢穩定與日本僑民安全。這不是價值選邊，而是現實判斷。日本受和平憲法制約，卻與美國有安保同盟，在此情境下，『不公開批評盟友』，就是日本能做到、也必須做到的最大限度務實。」

對台灣而言「是生存問題」

「對照之下，台灣立法院出現的畫面令人憂心。國民黨立委賴士葆在質詢中追問政府『為何不譴責美國？』與中國官方和官媒的論調高度重疊。對台灣來說，問題不在於能不能討論國際法，而在於台灣此刻是否承擔得起『對最重要安全夥伴公開指責』的代價。如果台灣在關鍵時刻選擇站在譴責美國的一邊，美方會如何看待台灣？這不是道德問題，而是生存問題。」

他接著說：「去年底中國在台海周邊進行大規模軍事演習，對台灣構成直接威脅時，民進黨立院黨團提出譴責中共軍演的聲明，卻遭國民黨與民眾黨聯手封殺。當美國、日本與歐洲多個主要國家相繼譴責中國的軍事挑釁時，作為當事者的台灣，立法院卻未能形成一致立場。那已經讓國際社會對台灣的防衛決心產生疑問。」

最後矢板明夫直言，「國際政治從來不是道德沙龍，而是風險、實力與信任的計算。高市早苗的作法，是基於日本現實處境的務實戰略選擇。而台灣在野黨的作為，卻不斷在消耗盟友的信任，也在實質上傷害台灣的安全利益。這樣的代價，最終不會由某個政黨承擔，而是我們每一個台灣人要承受。」

