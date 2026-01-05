為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中市北屯區議員擬增1席 綠營新潮流推人選起跑

    2026/01/05 18:03 記者黃旭磊／台中報導
    綠營新潮流陳信秀（圖）宣布投入北屯區議員選舉。（陳信秀陣營提供）

    綠營新潮流陳信秀（圖）宣布投入北屯區議員選舉。（陳信秀陣營提供）

    台中市北屯區下屆市議員選舉因人口增加，應選席次可能6加1成為7席，綠營新潮流方面，交通部長陳世凱、前立委林靜儀辦公室主任陳信秀，今天宣布競選起跑，反共繞舌歌手閩南郎（陳柏源）尚未發布，綠營至少3人以上將陸續表態，藍營方面有盧秀燕助理的運動局專員吳宗學等5人，加上前台中市政府新聞局長吳皇昇加入民眾黨表態，可能有超過8人要選議員。

    「大家好，我是陳信秀，向所有的朋友報告，我決定投入台中市北屯區市議員的選舉！」陳信秀向本報表示，即日起投入北屯選議員，以爭取民進黨北屯第3席次為目標，發揮在世凱議員及靜儀委員身邊基層服務經驗，讓北屯進入「轉大人」黃金時刻。

    閩南郎（陳柏源）陣營表示，還沒確定參選，有消息會第一時間發布。

    民進黨台中市黨部主委許木桂說，北屯確定提名3席參選議員，有1席婦女保障名額，現任議員謝家宜，以及曾朝榮兒子曾咨耀都會參選，另一席尚未確定，原則上在農曆年前、2月4至10日開放登記，若超過3席就要初選。

    北屯區現有議員6席為藍4席、綠2席，藍營方面，現任沈佑蓮、賴順仁爭取連任，包括曾任盧秀燕助理的運動局專員吳宗學、工策會前副總幹事顏建程、曾任立委江啟臣助理的許育璿，及仁和里長張永漢，陸續掛出看板爭取出線。

    前台中市政府新聞局長吳皇昇加入台灣民眾黨，有意投入北屯，民眾黨台中黨部主委陳清龍稱將提名1人參選，而若因北屯人口增加再增1席議員，藍綠、民眾及無黨都有機會擴大版圖。

    北屯區市議員參選踴躍，現任曾朝榮兒子曾咨耀在昌平路掛看板。（記者黃旭磊攝）

    北屯區市議員參選踴躍，現任曾朝榮兒子曾咨耀在昌平路掛看板。（記者黃旭磊攝）

