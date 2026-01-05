為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中央總預算卡關 中市交通局：中央補助款未撥入會影響定TPASS運作

    2026/01/05 17:56 記者蘇金鳳／台中報導
    中央總預算卡關，中市交通局評估會影響定期票TPASS的運作。（記者蘇金鳳攝）

    2026年中央政府總預算案仍卡關，中彰投是一個生活圈，雖然中央補助給台中市與彰化、南投並不一樣，台中市政府表示，若是今年中央補助款未撥入，確實影響定期票的運作。

    台中市政府交通局表示，以台中市而言，中央補助給中市會以台中市及跨縣市、運具種類來細分，如中市境內補助及跨縣市補助就有區分，運具也有區分。

    葉昭甫表示，以2024年度為例，台中境內，中央負擔約0.98億元、地方自籌款約1.34億元，跨區的中彰投苗，中央負擔約0.39億元、地方自籌款約0.29億元。

    葉昭甫進一步說明，中部地區TPASS「台中境內」及「中彰投苗」定期票兩種方案每年約3億元仰賴中央和地方補助，台中市自籌約1.6億，今年中央補助款未撥入，確實影響定期票的運作，定期票專戶由地方政府管理，每天進行撥款，目前補助款以去年剩餘預算撥付，評估1月底前可穩定運作。

    葉昭甫表示，由於TPASS是中央政策，台中市政府明年已完成自籌，若中央無法補助，台中市政府希望中央能跟地方說清楚，讓地方儘早因應。

