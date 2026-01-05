為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    送進97％家戶 內政部：全國小橘書即將完成發送

    2026/01/05 18:10 記者林哲遠／台北報導
    內政部今日表示，《台灣全民安全指引》透過民政系統發送至全國各家戶，目前全國發送完成率近97%，發送作業持續推進中。（資料照）

    內政部今日表示，《台灣全民安全指引》透過民政系統發送至全國各家戶，目前全國發送完成率近97%，發送作業持續推進中。（資料照）

    內政部今日表示，為強化全民防災與安全意識，國防部全民防衛動員署編印《台灣全民安全指引》，規劃自114年11月19日起分4梯次寄送至各鄉（鎮、市、區）公所，透過民政系統發送至全國各家戶，將這本實用的安全守護手冊送至每一個家戶。目前全國均已到貨，發送完成率近97%，發送作業持續推進中。

    內政部統計，截至115年1月5日，台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、澎湖縣、金門縣、連江縣、新竹市及嘉義市等13縣市，已全數完成發送作業，全國累計已發送942萬份，整體發送率達96.72%，顯示各地方政府通力合作，讓安全知識快速且有效地送進民眾生活中。

    內政部補充，各直轄市、縣（市）大致已完成或接近完成發送，部分縣市有極少數戶籍地無建物或無法找到建物等原因，致有無法完全投遞之情形。另彰化縣及屏東縣部分鄉鎮因收到手冊時間已接近去年底，目前持續積極發送中，依收到貨2週內發送完畢推算，預估應可於近期內全數發送完畢。

    近期有部分民眾反映沒收到小橘書，內政部強調，手冊是由國防部負責印製並分梯次寄送，再由各公所依據設籍資料進行發送，且各公所都有多配發1%的備用數量。若民眾迄今仍未收到，可就近向各鄉（鎮、市、區）公所洽詢索取或至國防部全民防衛動員署官方網站（https://prepare.mnd.gov.tw）下載閱讀使用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播